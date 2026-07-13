Málaga encadena seis meses como la provincia andaluza con más casos de violencia de género en VioGén

Un montaje hecho con Nanobanana a partir de dos fotografías de Victoria Hart y Cristina Catalá, asesinadas, un coche de la Guardia Civil y una pancarta capturada por EP en el 8M de Madrid. El resto de ilustraciones, de creación propia a través de Canva. Nano Banana

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga lidera Andalucía en número de casos de violencia de género registrados por el sistema VioGén durante el primer semestre de 2026. En la provincia se han registrado tres feminicidios entre enero y junio, con investigaciones judiciales en curso para esclarecer los hechos. El número de casos activos se mantiene estable, pero los casos inactivos han aumentado en 1.437 y el riesgo extremo se ha triplicado en seis meses. Las víctimas mayores de 65 años aumentan, mientras que los casos entre menores de 18 años descienden; la mayoría de víctimas tiene entre 31 y 64 años.

La primera mitad de 2026 deja en Málaga una fotografía doble en el marco de la lacra de la violencia de género. Por un lado, los números del sistema VioGén, que sitúa a la provincia al frente de Andalucía en número de casos de violencia de género durante el primer semestre del año y, por otro, la cuenta más dolorosa: tres mujeres asesinadas, presuntamente, por sus parejas o exparejas desde enero a junio. Victoria, Vicky y Cristina ponen nombre a lo que frías estadísticas solo dibujan en volumen.

Se está a la espera de conocer si el doble crimen de Mari y Patricia, madre e hija en Mijas, también está oficialmente catalogado como un caso de violencia de género.

Los seis boletines mensuales del Ministerio del Interior permiten seguir la evolución de la provincia mes a mes. En enero, Málaga registraba 5.115 casos activos, 283 supervisados y 40.316 inactivos, con un total de 45.714 casos y 39.966 víctimas. En junio, los casos activos eran 5.114, casi la misma cifra, los inactivos habían escalado hasta 41.753 y el total de casos alcanzaba los 47.022, con 40.983 víctimas.

En términos de balance semestral, la provincia sumó 1.017 víctimas al sistema entre enero y junio, un incremento del 2,5%. El número de casos activos se mantuvo prácticamente congelado durante todo el periodo, en el entorno de los 5.100. Los casos supervisados, la fase de seguimiento especial previa a la inactivación definitiva, cayeron con fuerza: pasaron de 283 en enero a 155 en junio, un descenso del 45%.

La lectura que se desprende del conjunto apunta a un sistema que rebaja o cierra el seguimiento de más casos de los que incorpora como nuevos activos, mientras el historial acumulado de la provincia engorda sin pausa. Los casos inactivos crecieron en 1.437 en apenas seis meses.

El riesgo extremo se multiplica por tres

La distribución por nivel de riesgo de los casos activos ofrece el dato de mayor calado del semestre. El riesgo extremo, reservado a los supuestos en los que se detecta una probabilidad significativa de violencia muy grave o letal, pasó de un único caso en enero a tres en junio, con una progresión constante mes a mes. El riesgo medio también creció de forma sostenida, de 462 casos en enero a 499 en junio. El riesgo alto se mantuvo entre 33 y 36 según el mes, y el riesgo bajo, mayoritario, se movió entre los 4.507 y los 4.619 casos.

Menores y mayores, en direcciones opuestas

El desglose por edad de las víctimas malagueñas confirma dos tendencias que se sostienen los seis meses. El tramo de menores de 18 años bajo seguimiento desciende de forma ininterrumpida, de 114 casos en enero a 107 en junio. En el extremo contrario, las víctimas de 65 años o más crecen sin freno, de 3.057 a 3.258, un aumento de 201 casos en medio año. El grueso de las víctimas, en torno al 80% del total provincial, se concentra en la franja de 31 a 64 años, que reúne a más de 32.000 mujeres.

Tres feminicidios que la estadística no llega a contar

Detrás de la evolución de las cifras conviven tres muertes que el propio sistema recoge de forma desigual. Victoria, madre de tres hijos menores de edad y residente en Alhaurín El Grande, fue la primera víctima del año. Apareció en su vivienda con heridas en el cuello y un cuchillo al lado. El presunto autor se entregó en la prisión de Alhaurín de la Torre y confesó a los funcionarios que había apuñalado a su expareja con sus hijos dentro de la casa.

Vicky fue la segunda. La malagueña murió por arma de fuego junto a su pareja, que se suicidó tras el crimen, en el barrio de Palma-Palmilla. Ni la víctima ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén.

Cristina, de 35 años y vecina de Ciudad Jardín, es la tercera víctima oficial de 2026 en la provincia. El Ministerio de Igualdad confirmó su feminicidio, presuntamente a manos de su pareja el pasado 31 de marzo. Su cuerpo apareció en un pozo cerca del paraje conocido como Cortijo Blanco, en Rincón de la Victoria, con signos de apuñalamiento y ahogamiento, según confirmó el informe preliminar de la autopsia y fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL de Málaga.

En su caso no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, si bien ambos constaban en VioGén por relaciones anteriores. Los tres detenidos por su muerte pasaron a disposición del Juzgado número 4 de Violencia de Género de Málaga.

La titular de la plaza número 4 acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de las personas que han sido puestas a disposición judicial, en concreto, los dos varones, siendo uno de ellos su pareja, el presunto autor material de los hechos, al que se le investiga inicialmente por un delito de homicidio, aunque esta calificación puede cambiar a lo largo de la instrucción.

Al segundo de los varones, que se acogió a su derecho a no declarar, se le investiga por un delito de encubrimiento. Habría ayudado al asesino a esconder el cuerpo de Cristina Catalá. Para la tercera detenida, pareja de esta segunda persona, la juez decretó su libertad con las siguientes medidas cautelares: retirada del pasaporte, comparecencia apud acta, prohibición de salida del territorio nacional, con el apercibimiento de que si incumple cualquiera de ellas incurriría en un quebrantamiento de medida cautelar que conllevaría la entrada en prisión. Esta tercera detenida también se acogió a su derecho a no declarar.

Con Cristina son ya 27 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España durante 2026, y 1.368 desde 2003, año en que comenzaron a recopilarse estos datos.

Málaga, primera de Andalucía

Los seis boletines coinciden en un dato que sostiene la radiografía del semestre: Málaga encabeza el ranking andaluz de casos totales de violencia de género de forma consecutiva mes a mes, por delante de Sevilla, la provincia más poblada de la comunidad, y muy por encima de Cádiz y Granada. En marzo, Málaga sumaba 46.208 casos frente a los 44.558 de Sevilla, los 32.991 de Cádiz y los 22.461 de Granada. En junio, la distancia se mantenía: 47.022 casos totales en Málaga por los 45.372 de Sevilla, los 33.616 de Cádiz y los 22.823 de Granada.