El dato que alarma a la DGT en Málaga: 1 de cada 12 accidentes con víctimas está relacionado con el alcohol o las drogas

Las claves

Las claves Generado con IA Uno de cada doce accidentes con víctimas en Málaga en el primer semestre de 2026 estuvo relacionado con el consumo de alcohol o drogas. Estos accidentes provocaron tres fallecidos, nueve heridos graves y 60 leves; dos de los fallecidos y tres heridos no usaban sistemas de protección. Durante la última campaña de controles en 2025, se detectaron numerosos positivos en alcohol y drogas tanto en carreteras interurbanas como urbanas. La DGT refuerza los controles esta semana y recuerda que la única tasa segura al volante es 0,0, subrayando las graves consecuencias personales de conducir bajo los efectos de estas sustancias.

La Dirección General de Tráfico (DGT) intensifica desde este lunes y hasta el próximo domingo los controles de alcohol y drogas en las carreteras con una campaña especial de vigilancia. La iniciativa llega después de que, en el primer semestre de 2026, estos dos factores estuvieran presentes en 41 de los 504 accidentes con víctimas registrados en la provincia de Málaga, es decir, en uno de cada doce siniestros.

El balance de estos siniestros deja tres personas fallecidas, nueve heridos que requirieron hospitalización y otros 60 heridos de carácter leve. Según los datos facilitados por la DGT, la edad media de las víctimas mortales fue de 46 años, mientras que la de los heridos hospitalizados se situó en 31 años.

Además, el organismo advierte de que parte de las consecuencias pudieron agravarse por la falta de sistemas de protección, ya que dos de los fallecidos y tres de los heridos no utilizaban elementos de seguridad en el momento del accidente.

Con estos datos sobre la mesa, Tráfico desarrollará durante toda la semana una campaña de controles en carreteras y vías urbanas con la colaboración de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales de los municipios adheridos.

Los datos de la última campaña, realizada en julio de 2025, reflejan la magnitud del problema. Durante esa semana se inspeccionaron 7.303 vehículos en la provincia.

En las carreteras interurbanas se practicaron 5.421 pruebas de alcoholemia, con 88 positivos, y 164 pruebas de drogas, de las que 76 dieron resultado positivo, lo que supone un 46,3% de las pruebas realizadas a conductores sometidos a este control.

En el ámbito urbano se efectuaron 1.690 controles de alcohol, con 71 denuncias, y 28 pruebas de drogas, de las que siete resultaron positivas.

La campaña volverá a contar con la colaboración de Aspaym, cuyos voluntarios, personas con lesión medular provocada por accidentes de tráfico, acompañarán a los agentes en algunos controles para concienciar a los conductores sobre las consecuencias irreversibles de ponerse al volante después de consumir alcohol o drogas.

La DGT recuerda que el alcohol reduce la capacidad de reacción, altera la percepción de la velocidad y afecta a la coordinación y la visión, incrementando significativamente el riesgo de sufrir un accidente. El peligro, añade, aumenta todavía más cuando se combina con otras sustancias.

Por ello, el organismo insiste en que la única tasa realmente segura al volante es 0,0, una recomendación respaldada por la evidencia científica y por los datos de siniestralidad.

En 2025, 47.103 conductores fueron condenados en España por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, según la Fiscalía de Seguridad Vial. La DGT recuerda que, más allá de las sanciones administrativas o penales, las consecuencias personales y humanas de provocar un accidente en estas circunstancias son irreversibles.