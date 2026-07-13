Arde un camión en la AP-7 a la altura de Benahavís: las llamas y el humo obligan a cortar la carretera en ambos sentidos

Imagen de la espectacular humareda dejada por por coche incendiado en la AP-7. Plan Infoca

Las claves

Las claves Generado con IA Un camión ha ardido en la AP-7 a la altura de Benahavís, generando una gran humareda negra. El riesgo de propagación de las llamas al espacio forestal cercano ha obligado a movilizar al Plan Infoca y bomberos. Dos helicópteros, 26 efectivos terrestres y una autobomba están trabajando en la zona desde las 17:15 horas. La DGT ha informado del corte total de la carretera en ambos sentidos a la altura del kilómetro 1064, en el municipio de Estepona.

Un camión ardiendo en mitad de la AP-7 de la Costa del Sol; la espectacular humareda negra que ha provocado, y el riesgo cierto de que las llamas se extiendan sobre el espacio forestal próximo ha hecho saltar las alarmas en la tarde de este lunes.

Ante la gravedad del incidente, efectivos del Plan Infoca, acompañados del Consorcio Provincial de Bomberos y efectivos de Marbella, están actuando sobre el terreno desde las 17:15 horas de la tarde.

El avance de las llamas ha hecho que se incremente los efectivos sobre el terreno. Actualmente son dos helicópteros (uno ligero y otro semipesado), 26 efectivos por tierra

y una autobomba los que se encuentran en la zona.

Imagen del punto en el que se localiza el vehículo incendiado. DGT

En la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) se informa del corte de todos los carriles de la carretera, en ambos sentidos, por la presencia de un vehículo ardiendo a la altura del kilómetro 1064. El organismo localiza este punto kilométrico en el municipio de Estepona.