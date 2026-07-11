Fallece un hombre de 61 años tras la salida de vía y vuelco de un turismo en Canillas de Aceituno

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Las claves Generado con IA Un hombre de 61 años ha fallecido tras salirse de la vía y volcar su vehículo en Canillas de Aceituno (Málaga). El accidente ocurrió minutos después de las 8:00 horas en la carretera MA-4106. El conductor era el único ocupante del turismo y fue excarcelado por los bomberos. Sanitarios confirmaron la muerte en el lugar, tras la intervención de emergencias y Guardia Civil.

Un hombre de 61 años ha fallecido a primera hora de este sábado en la localidad malagueña de Canillas de Aceituno, según ha informado el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 1-1-2 ha recibido, minutos después de las 8.00 horas, una llamada que alertaba de que un turismo se había salido de la vía y había quedado volcado en la carretera MA-4106.

Hasta el lugar se han desplazado, movilizados por el 1-1-2, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil de Tráfico, de Mantenimiento de la vía y de los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, que han excarcelado a la víctima, el conductor y único ocupante del turismo.

Fuentes sanitarias han confirmado la muerte en el lugar del accidente del varón.