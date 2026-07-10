Los vecinos del presunto asesino de Mari y Patricia: "Estaba siempre bebido y tiene un pasado oscuro"

Las claves

Las claves Generado con IA El presunto asesino de Mari y Patricia, madre e hija halladas muertas en Mijas, fue detenido tras provocar un incendio para ocultar el crimen. Vecinos describen al detenido como una persona con antecedentes penales, conductas violentas y frecuentes episodios de embriaguez y consumo de drogas. Durante el registro de la vivienda, la Guardia Civil encontró un cuchillo de grandes dimensiones, combustible y ropa con manchas de sangre, posibles pruebas del crimen. El hombre está siendo investigado también por robo en la casa de su pareja, además de los presuntos delitos de asesinato y robo con violencia en el ámbito de la violencia de género.

El barrio de Finca La Palma, en Málaga capital, se despertó este jueves como cualquier otro. Nadie imaginaba que al mediodía las calles se llenarían de patrullas de la Guardia Civil, con un sinfín de agentes uniformados y de paisano desplegados por la zona.

El motivo lo conocerían los vecinos poco después: entre ellos se escondía J.A., el presunto asesino de Mari, de 61 años, y Patricia, de 31, madre e hija halladas sin vida tras ser cosidas a puñaladas en su vivienda de Las Lagunas de Mijas tras declararse un incendio en la casa en la madrugada del pasado miércoles.

Después se conocería que las llamas habrían sido provocadas, presuntamente, por el propio detenido, en un intento de ocultar el doble crimen y borrar cualquier pista. Los cadáveres de ambas mujeres aparecieron rociados de un líquido inflamable y fue el novio de Patricia quien se encontró el fatal desastre al acudir a la vivienda en busca de su novia tras ver que algo iba mal. Su último mensaje, según fuentes cercanas a la investigación, no le gustó, y luego dejó de responder.

Los vecinos de la calle Pedro Mora, donde residía el presunto asesino de este doble crimen, pasaron horas agolpados tras el cordón policial sin poder caminar con normalidad durante unas horas por la vía, siguiendo con la mirada cada movimiento de los agentes. Ninguno esperaba que podría vivir un asesino en su barrio. "Parece que estamos en una película", confesaba una de las vecinas, incrédula.

El desconcierto se mezclaba con los primeros relatos, compartidos en corrillos y grupos de WhatsApp, sobre quién era en realidad el hombre al que hasta hace apenas dos días veían pasar por la puerta de sus hogares.

Pasado oscuro

Según el testimonio de varias personas del entorno, el arrestado, J.A, ya habría pisado la cárcel hace más de veinte años y contaría con diversos antecedentes policiales, incluidos los malos tratos. Hablan de que tenía "un pasado oscuro".

Las mismas fuentes han asegurado que fue tras salir de prisión, coincidiendo con la separación de su mujer, hace muchos años, cuando, al parecer, se trasladó a vivir a la casa familiar donde ahora ha sido detenido.

Desde entonces, aseguran los vecinos consultados, la convivencia en la vivienda ha estado marcada por la tensión.

Una vecina conversa con un guardia civil. EFE/ Alvaro Cabrera

El hombre detenido compartía casa con su hijo, de unos 30 años, que estaba por la zona en el momento de la detención, según los vecinos.

"Aquí son frecuentes las peleas", relata otro residente de la zona, que describe también un patrón repetido de conductas: el hombre ha tenido diversas relaciones durante años y algunos conocían de vista a Mari, que pasaba fines de semana con él en su casa.

El consumo de alcohol y drogas formaba parte, dicen los vecinos, de la rutina diaria del detenido. Solían verlo en estado de embriaguez con frecuencia, según sus testimonios. "Siempre estaba muy borracho", aseguran.

Este mismo jueves, apenas horas antes de su arresto, habría acudido como de costumbre a comprar cerveza en torno a las 13.00 horas, minutos antes de que la Guardia Civil, que se dirigía a la vivienda para un registro, se cruzara con él y procediera a la detención.

El registro, con todas las garantías

Según han informado fuentes de la investigación, varias dotaciones de la Guardia Civil se trasladaron a primera hora de la tarde hasta el inmueble del presunto autor, tras el arresto registrado sobre las 13.00 horas.

Después de permanecer varias horas en la Comandancia, el detenido fue conducido a las 17.30 horas por los agentes, algunos con pasamontañas, hasta su vivienda, para realizar el registro en su presencia y con todas las garantías del proceso judicial abierto.

Así ha sido la detención del presunto asesino de Mijas y el registro de su vivienda en Málaga

Los vecinos aseguran que el hombre se encontraba "visiblemente tranquilo" durante el proceso, algo que no les extrañaba.

Los efectivos iniciaron la inspección ocular del inmueble con el objetivo de recabar posibles pruebas. Y dicho y hecho.

En el registro, la Guardia Civil localizó un cuchillo de grandes dimensiones que ahora analizan para comprobar si fue el arma utilizada en el doble crimen; combustible con el que habría podido quemar los cuerpos y la ropa que el hombre vestía previsiblemente en el momento del crimen, con marcas de sangre, según han mostrado de la Benemérita en unas imágenes difundidas a los medios de comunicación.

Momento en el que se lo llevan detenido. EFE/ Alvaro Cabrera

Además, desde la Guardia Civil han confirmado que el hombre está siendo investigado también por robar en la casa de su pareja tras supuestamente acabar con la vida de madre e hija. Al sospechoso se le atribuyen dos presuntos delitos de asesinato y otros dos de robo con violencia en el ámbito de la violencia de género.

Ninguna de las dos mujeres fallecidas figuraba en el sistema VioGén por violencia de género. No ha trascendido hasta el momento oficialmente si él figuraba como agresor.