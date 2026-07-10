El incendio de Benahavís queda estabilizado: 2.053 vecinos desalojados regresan a sus casas

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio forestal en Benahavís (Málaga) ha quedado estabilizado y los 2.053 vecinos desalojados han regresado a sus viviendas. El Plan Infoca mantiene 40 efectivos, 3 autobombas y una unidad médica trabajando para la extinción total del fuego. La AP-7 ha reabierto completamente al tráfico tras haber estado cortada por la proximidad de las llamas. Las autoridades destacan el rápido despliegue de los operativos y piden a la ciudadanía seguir las indicaciones oficiales.

El incendio forestal declarado en la tarde del jueves en la localidad malagueña de Benahavís ha quedado estabilizado y el Infoca continúa trabajando para su total extinción. Los 2.053 vecinos desalojados ya han regresado de forma escalonada a sus casas y se ha levantado también el confinamiento para más de 300 vecinos a causa de este fuego.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) desactivó a las 21.39 horas del viernes la fase de emergencia, y el Plan de Emergencias por Incendios Forestales seguirá activo en fase de preemergencia, situación operativa 0.

Han regresado a sus casas 1.013 personas de la urbanización Los Flamingos, las 687 de Parque Botánico y los 96 vecinos de los apartamentos Four Seasons; así como las 132 personas de Marbella Hills y las 125 de la zona de Caserías del Esperonal y se ha levantado el confinamiento a los 370 vecinos de la urbanización Montemayor.

Sobre el terreno queda trabajando para su total extinción un operativo de 40 efectivos, 3 autobombas y la Unidad Médica de Incendios Forestales para su total extinción.

La dirección de la emergencia dispuso el pabellón de Benahavís como albergue para las personas que lo necesitaran y Cruz Roja desplegó medio centenar de camas, si bien, la mayoría de los desalojados se realojaron con familiares, amigos y en hoteles de la zona.

Además, la normalidad en las comunicaciones también se ha ido recuperando. La AP-7 ha quedado completamente reabierta al tráfico tras permanecer cortada entre los kilómetros 1.054 y 1.070 en sentido Cádiz debido a la proximidad del incendio.

"Rápido" despliegue

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado el "rápido" despliegue de los operativos y la favorable evolución del incendio, al tiempo que ha pedido a la población actuar con "prudencia y disciplina".

"Si algo nos está enseñando en este momento el incendio que tenemos en Almería --con once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, así como al menos 19 personas no localizadas-- es que hay que hacer caso a las instrucciones y a las indicaciones de las autoridades y de quien tiene el mando de la emergencia, en este caso, del dispositivo Infoca", ha abundado Navarro.

Una de las zonas calcinadas. Diputación

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, activó este jueves a las 17.30 horas la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan Infoca, ante la evolución del incendio, que inicialmente fue localizado en el término municipal de Estepona y posteriormente quedó ubicado en Benahavís.

El servicio Emergencias 112 Andalucía gestionó casi 300 avisos relacionados con el incendio. Las primeras llamadas comenzaron a recibirse sobre las 16.30 horas del jueves, alertando de un fuego originado en la cuneta de la AP-7, a la altura del kilómetro 1.068, que se propagó rápidamente hacia una zona de arbolado próxima a la urbanización Montemayor.

Ante la evolución del incendio, el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado durante estos días un amplio dispositivo integrado por efectivos del Plan Infoca, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), bomberos del Consorcio Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de Marbella, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Benahavís y Estepona, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Junta de Andalucía, Cruz Roja, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, personal de mantenimiento de carreteras y voluntarios de Protección Civil de Marbella y Estepona.