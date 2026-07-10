Confirman el asesinato de Mari en Mijas como un crimen de violencia de género: también mató a su hija Patricia

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Igualdad confirma que el asesinato de Mari, vecina de Mijas, y su hija Patricia es un caso de violencia de género. La pareja de Mari fue detenida tras encontrarse en su domicilio el arma presuntamente utilizada y pruebas de que intentó eliminar evidencias prendiendo fuego a los cuerpos. El doble crimen eleva a 28 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en 2026, y a ocho los casos en Andalucía. Autoridades y responsables institucionales han expresado su condena y rechazo ante este nuevo feminicidio.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes como violencia de género el asesinato de Mari, de 61 años, vecina de Las Lagunas de Mijas. La Guardia Civil detuvo a su pareja tras 24 horas de investigación en su vivienda de Málaga capital.

En el registro de su domicilio, ubicado en Teatinos, hallaron un cuchillo de grandes dimensiones con restos de sangre que podría haber sido el arma con la que presuntamente habría cometido los dos crímenes. Porque además de matar a Mari, también mató a Patricia, la hija de esta, de 31 años.

Ambas presentaban heridas de arma blanca. Tras coserlas a puñaladas, el detenido presuntamente habría rociado sus cuerpos con un combustible y les habría prendido fuego para causar un incendio y eliminar cualquier prueba.

El aviso llegó al 112 Andalucía sobre las 02.15 horas del pasado 7 de julio, por un incendio con llamas y humo visibles desde el exterior. La sala coordinadora activó a Bomberos de Mijas, al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los bomberos confirmaron al 112 el fallecimiento de las dos mujeres que residían en la vivienda.

Ninguna de las dos mujeres constaba registrada en el sistema VioGén. El detenido también está siendo investigado por un presunto robo con violencia, ya que se habría llevado dinero de la casa donde mató presuntamente a ambas.

Con este caso, la cifra nacional de mujeres asesinadas por violencia de género en 2026 asciende a 28, y a 1.369 desde 2003, año en que comenzó su registro oficial, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En Andalucía, el crimen de Mijas eleva el cómputo a ocho asesinatos este año, lo que convertiría a la comunidad en la que más feminicidios acumula en 2026. Le siguen la Comunidad Valenciana, con cinco casos, y Madrid, Cataluña, Canarias, Navarra y Aragón, con dos cada una. Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia registran un caso cada una.

Rechazo institucional unánime

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado en redes sociales su "desprecio y condena a los asesinos y a los que los justifican y amparan".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, también han manifestado su "más rotunda condena y su absoluto rechazo ante este nuevo feminicidio machista".

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, también se ha mostrado «indignada y consternada» por el presunto crimen machista y trasladó, en nombre del Gobierno andaluz, su rechazo y repulsa, además del pésame a la familia.