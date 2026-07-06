Detenidas 13 personas en Fuente de Piedra por vender droga en viviendas y usar a un niño de 12 años de repartidor

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil gc

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a 13 personas en Fuente de Piedra por vender droga en varias viviendas. La organización utilizaba a un niño de 12 años, hijo de los jefes, para repartir dosis de droga en la vía pública. Durante la operación se recuperaron herramientas robadas de una explotación agrícola y se incautaron drogas, 14.000 euros y tres vehículos. Los detenidos fueron acusados de tráfico de drogas, robo con fuerza y pertenencia a organización criminal; 11 de ellos ingresaron en prisión.

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la venta de droga al menudeo en varias viviendas de Fuente de Piedra (Málaga) y ha detenido a 13 personas.

La operación, denominada 'Patinete', se ha desarrollado a lo largo de varios meses. Se inició tras tener conocimiento la Guardia Civil de una red que se dedicaría a la distribución de estupefacientes a personas de la localidad y de otras próximas, que acudirían asiduamente a las viviendas utilizadas como puntos de venta de droga.

Los jefes de la organización habrían utilizado a uno de sus hijos, de apenas 12 años, para la entrega de dosis de droga en la vía pública a consumidores con los que previamente se habrían concertado las transacciones.

Durante el desarrollo de la operación, los agentes tuvieron conocimiento además de un robo con fuerza cometido en una explotación agrícola, del que se sustrajo material de uso agrícola: motosierras, desbrozadoras, grupos electrógenos, atornilladores eléctricos y motores de extracción de agua. Estos efectos fueron recuperados a uno de los detenidos cuando procedía a su venta a terceros.

Con autorización judicial, la Guardia Civil registró cinco viviendas en Fuente de Piedra, en las que incautó 750 gramos de cocaína, 190 gramos de heroína y 170 gramos de sustancias para la adulteración del estupefaciente. También se intervinieron 14.000 euros en efectivo y tres vehículos utilizados por la organización.

Los 13 miembros de la red fueron detenidos por delitos de tráfico de drogas, robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y contra la administración de justicia. Puestos a disposición judicial, la autoridad decretó el ingreso en prisión de 11 de ellos.