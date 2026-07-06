El Banco Europeo de Inversiones financiará con 175 millones las infraestructuras de agua de la Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA El Banco Europeo de Inversiones concede un préstamo de 175 millones de euros para modernizar las infraestructuras de agua de la Costa del Sol. La financiación permitirá renovar redes de abastecimiento, saneamiento y depuración, beneficiando a más de un millón de habitantes de la zona. El plan incluye la modernización de la desaladora de Marbella, la mejora de estaciones depuradoras y la ampliación de redes de agua regenerada. El objetivo es aumentar la resiliencia frente a la sequía y el cambio climático, reducir pérdidas de agua y optimizar el ciclo integral del agua.

La Costa del Sol contará con un importante respaldo financiero para reforzar sus infraestructuras hídricas. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un préstamo de 175 millones de euros para financiar el plan de inversiones de Acosol, la empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental encargada de la gestión del ciclo integral del agua.

La operación se ha materializado este lunes con la firma del primer tramo del préstamo, por importe de 75 millones de euros, que permitirá poner en marcha parte de las actuaciones previstas dentro del plan de modernización de la red.

La financiación servirá para renovar y ampliar las infraestructuras de abastecimiento de agua potable, saneamiento y depuración que dan servicio a aproximadamente un millón de habitantes de los municipios de Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos, una cifra que supera los 1,4 millones de personas durante el verano debido al incremento de población.

El programa de inversiones contempla actuaciones para mejorar la eficiencia del sistema hidráulico y reforzar la capacidad de respuesta frente a la sequía y los efectos del cambio climático.

Entre las principales actuaciones previstas figura la modernización de la desaladora de Marbella, donde se incorporarán medidas de eficiencia energética y sistemas de generación de energía renovable para autoconsumo.

También se renovarán más de 30 kilómetros de conducciones de agua potable y se sustituirán más de 20 kilómetros de colectores de saneamiento que presentan pérdidas e infiltraciones de agua marina.

El proyecto incluye la mejora de varias estaciones depuradoras, la ampliación de las redes de agua regenerada para favorecer la reutilización de las aguas residuales y la construcción de un nuevo depósito de cabecera en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Río Verde.

Respuesta a la sequía

Según destaca el BEI, el objetivo es aumentar la resiliencia del sistema hidráulico de la Costa del Sol, una de las zonas españolas más afectadas por el estrés hídrico y la presión derivada del crecimiento demográfico y turístico.

Las inversiones pretenden reducir las pérdidas de agua, mejorar la reutilización de recursos hídricos y optimizar la gestión del ciclo integral del agua para hacer frente a los episodios de sequía y adaptarse a un escenario marcado por el cambio climático.

La financiación europea permitirá acelerar el desarrollo del plan de inversiones aprobado por Acosol en 2024, valorado en 348 millones de euros, con el que la empresa pública pretende renovar buena parte de las infraestructuras hidráulicas de la Costa del Sol Occidental.

El préstamo se enmarca en el Programa de Resiliencia Hídrica del Banco Europeo de Inversiones, una iniciativa dotada con 15.000 millones de euros para el periodo 2025-2027 destinada a mejorar la seguridad hídrica y modernizar las infraestructuras de agua en Europa.