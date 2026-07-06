El aviso del Ayuntamiento de Alfarnate tras aparecer disparos contra un colegio: "Podrían haber provocado algo grave"

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Alfarnate advierte sobre la prohibición del uso de armas de fuego en el núcleo urbano tras impactos de perdigones en un colegio y una vivienda. Los disparos, realizados con plomo, rompieron cristales y podrían haber alcanzado a personas, lo que habría tenido consecuencias mucho más graves. El alcalde, Juan Jesús Gallardo, confirmó que ya se ha identificado al autor y llamó a la responsabilidad para evitar incidentes similares en el futuro. El Ayuntamiento recuerda que el uso indebido de armas puede conllevar sanciones administrativas y pone en riesgo la seguridad de vecinos y bienes.

El Ayuntamiento de Alfarnate ha recordado a vecinos y visitantes que está terminantemente prohibido el uso de armas de fuego dentro del núcleo urbano, tras registrarse varios disparos con perdigones de plomo que han impactado en las ventanas de un colegio y en una vivienda del municipio.

La prohibición afecta al uso de escopetas, rifles, carabinas y cualquier otra arma similar, que solo podrán utilizarse en los lugares y respetando las distancias que marca la legislación vigente. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar sanciones administrativas, además de poner en riesgo la seguridad de las personas, las viviendas, los vehículos, los animales y el mobiliario urbano, según ha señalado el consistorio.

El alcalde de Alfarnate, Juan Jesús Gallardo, ha matizado el aviso municipal con un comunicado en el que ha querido "aclarar y dar por zanjado este asunto". El regidor ha explicado que, hace unos días, el colegio del municipio le trasladó que habían aparecido dos impactos en sendas ventanas que, por sus características, parecían provocados por disparos de plomos. Tras comprobarlo, el Ayuntamiento confirmó que, efectivamente, se habían producido estos hechos.

Gallardo añadió este domingo que también ha sido informado de que en una vivienda del municipio se han detectado otros dos episodios de impactos similares. El alcalde ha asegurado que desconoce si estos hechos serían consecuencia de que alguien esté disparando por entretenimiento, practicando con una escopeta de plomos, o si se trataría de algún disparo fortuito.

Así, subrayó que lo verdaderamente importante es que estos proyectiles han alcanzado cristales y una vivienda, y podrían haber impactado sobre una persona, en cuyo caso las consecuencias habrían sido mucho más graves.

A preguntas de EL ESPAÑOL de Málaga, el alcalde este lunes ha insistido en que desde el Ayuntamiento no quieren "dar más bombo al asunto, que no es grave". En principio, según sus propias palabras, es algo puntual de que una persona "sin tener conciencia ha disparado y unos plomos escapados han impactado en las fachadas". Ya han localizado al autor de los disparos.

Gallardo Khmarti ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al sentido común y ha advertido de que "no podemos normalizar este tipo de comportamientos ni considerarlos un simple juego", porque un acto aparentemente sin importancia "puede acabar provocando un accidente de gran gravedad". El alcalde ha insistido en que "la seguridad de nuestros vecinos y vecinas debe estar siempre por encima de cualquier otra consideración".