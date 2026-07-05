Con 21 años decidió ser albañil, un trabajo que muchos jóvenes rechazan: "Gano más que muchos amigos con carrera"

Las claves

Las claves Generado con IA Alejandro, de 21 años, eligió trabajar como albañil en Málaga, sorprendiendo a sus amigos que optaron por estudios universitarios o empleos de oficina. Comenzó como peón y aprendió el oficio en la obra, destacando la estabilidad laboral y un salario superior al de algunos amigos con carrera. El trabajo exige esfuerzo físico y dedicación, pero Alejandro valora la recompensa de ver crecer los edificios y las oportunidades de crecimiento profesional. La construcción vive un auge en Málaga, pero las empresas tienen dificultades para encontrar jóvenes interesados en aprender el oficio.

Mientras buena parte de los jóvenes de su edad siguen estudiando o buscan un empleo de oficina, Alejandro tenía claro que su futuro estaba en la construcción.

Con apenas 21 años trabaja en una empresa de Málaga, cobra un sueldo que le ha permitido independizarse y asegura que nunca le ha faltado trabajo.

A las siete de la mañana todo se pone en marcha en una promoción de viviendas de la Costa del Sol. Entre el sonido de las radiales, las hormigoneras y las grúas aparece Alejandro con el casco puesto. En pocos minutos arranca una nueva jornada en la obra.

Hace un par de años dio un paso que sorprendió a muchos de sus amigos. Mientras la mayoría optó por seguir estudiando o intentar encontrar un trabajo de oficina, él decidió entrar en el sector de la construcción.

"Siempre me llamó la atención este mundo. Probé unos días y me di cuenta de que era lo que quería hacer", explica.

Empezó como peón, aprendiendo de los compañeros con más experiencia. Hoy participa en la construcción de edificios residenciales y asegura que el empleo nunca le ha faltado. "Si tienes ganas de trabajar y aprendes el oficio, siempre salen oportunidades. Hay empresas que necesitan personal continuamente", añade.

Su jornada comienza antes de las ocho de la mañana y termina bien entrada la tarde, menos en verano. Entre medias hay que preparar materiales, levantar tabiques, colocar ladrillo, realizar encofrados o ayudar en distintas fases de la obra.

"Al principio todo cuesta. No conoces las herramientas ni los procesos, pero los compañeros te enseñan mucho. Aquí se aprende trabajando", valora.

Reconoce que el oficio exige esfuerzo físico y que el verano pone a prueba a cualquiera. "No es un trabajo fácil. Hay días que llegas a casa reventado, pero también tiene su recompensa", confirma.

Esa recompensa no se limita únicamente a la estabilidad laboral. Alejandro admite que su salario sorprendió incluso a su círculo más cercano. "Muchos amigos hicieron una carrera y todavía están buscando una oportunidad. Yo empecé antes a trabajar y ahora gano más que algunos de ellos", explica.

"Lo que más me gusta es ver cómo una obra va creciendo. Llegas cuando solo hay un solar y meses después ves un edificio levantado", destaca.

La construcción atraviesa uno de los momentos de mayor actividad en la provincia de Málaga, impulsada por la vivienda, los hoteles y nuevos proyectos de infraestructuras.

Sin embargo, las empresas coinciden en señalar un problema que se repite desde hace años: cada vez cuesta más encontrar trabajadores jóvenes que quieran aprender el oficio.

"Casi todos los compañeros tienen bastante más edad que yo. Cuando llega alguien joven muchas veces no aguanta porque piensa que esto es más sencillo de lo que realmente es", comenta, y añade: "Parece que si trabajas en una obra has fracasado; es un oficio digno, con posibilidades de crecer y en el que siempre puedes seguir aprendiendo".

Su objetivo ahora pasa por seguir formándose y asumir nuevas responsabilidades dentro de la empresa.