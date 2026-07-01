El mercado medieval ideal para visitar desde el 15 de julio: artesanía, gastronomía y espectáculos junto al mar

Las claves

Las claves Generado con IA El Mercado Medieval de Sabinillas (Málaga) se celebrará del 15 al 20 de julio en el paseo marítimo, entre la Plaza de los Maestros y La Colonia. El evento contará con puestos de artesanía, oferta gastronómica, música en vivo, exhibiciones, espectáculos y animación de calle. El mercado está diseñado para vecinos, visitantes y familias, ofreciendo actividades tanto de día como al atardecer junto al mar. La ubicación, en pleno paseo marítimo de Sabinillas, facilita el acceso desde la Autovía del Mediterráneo A-7 y la AP-7.

El Mercado Medieval en Sabinillas (Málaga) 2026 se celebrará del 15 al 20 de julio en el paseo marítimo, entre la Plaza de los Maestros y La Colonia, con artesanía, gastronomía, música, exhibiciones, espectáculos y animación de calle.

El evento transformará durante 6 días una de las zonas más concurridas de Sabinillas en un espacio de inspiración medieval, con puestos y actividades pensadas para acompañar el ambiente veraniego del litoral malagueño. El paseo marítimo se convertirá así en un punto de encuentro para vecinos, visitantes y familias.

Artesanía, gastronomía y animación junto al mar

La propuesta combina puestos de artesanía con oferta gastronómica y una programación continua de música, exhibiciones y espectáculos. La animación de calle, elemento habitual en este tipo de encuentros, ayudará a dar ritmo al recorrido entre los diferentes espacios del evento.

El mercado está pensado para pasear con calma, detenerse en los puestos, probar productos y disfrutar de las distintas actuaciones repartidas a lo largo de la jornada. Esa combinación de comercio temático y actividades ofrecerá motivos distintos para acercarse tanto de día como al caer la tarde.

El lugar del evento: paseo marítimo, Plaza de los Maestros y La Colonia

El mercado se desarrollará en pleno paseo marítimo de Sabinillas, tomando como referencia la Plaza de los Maestros y la zona de La Colonia. El Ayuntamiento identifica la Plaza de los Maestros como un punto del paseo marítimo de Sabinillas. La Colonia, por su parte, es un enclave reconocido del frente litoral de la localidad y una pieza importante en la articulación urbana de esta franja costera.

Esta ubicación aporta un marco adecuado para un mercado de verano, situado en una zona de tránsito habitual y vinculada al ambiente marítimo de Sabinillas, núcleo costero del municipio de Manilva, en el suroeste de la provincia de Málaga.

Cómo llegar

Por carretera, los accesos principales a esta zona del municipio se realizan a través de la Autovía del Mediterráneo A-7 y de la AP-7, conexiones básicas del término de Manilva y de su franja litoral. Desde ambas vías se puede enlazar con Sabinillas y dirigirse al entorno del paseo marítimo, donde se ubicará el mercado entre la Plaza de los Maestros y La Colonia.

Del 15 al 20 de julio

El Mercado Medieval de Sabinillas abrirá sus puertas durante 6 días consecutivos, del 15 al 20 de julio, con puestos de artesanía y gastronomía, música, exhibiciones y espectáculos repartidos por todo el paseo marítimo.