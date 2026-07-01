Cámaras, paneles y lectura de matrículas: la A-7 de Málaga se prepara para su gran cambio en el entorno de Churriana

El contrato tiene un presupuesto de 425.700 euros y un plazo de ejecución de nueve meses desde su adjudicación.

Estas medidas buscan reducir la congestión, optimizar la respuesta ante incidencias y anticipar el aumento de tráfico vinculado al crecimiento urbano y el aeropuerto de Málaga.

El proyecto incluye paneles de mensaje variable, cámaras CCTV y sistemas de lectura automática de matrículas, conectados al centro de control del Sureste.

La DGT instalará sistemas inteligentes de transporte (ITS) en la A-7, en el entorno de Churriana, para mejorar la seguridad y gestión del tráfico.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sacado a licitación un nuevo contrato para la implantación de equipamiento de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en uno de los tramos más transitados del área metropolitana de Málaga, con el objetivo de reforzar la seguridad vial, mejorar la gestión del tráfico y anticiparse al crecimiento de la movilidad en el entorno del aeropuerto.

El presupuesto del contrato asciende a 425.700,09 euros (IVA incluido), con un importe base sin impuestos de 351.818,26 euros y un plazo de ejecución de 9 meses desde la adjudicación. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de julio de 2026.

La actuación se centra en la autovía A-7, concretamente en el tramo comprendido entre el enlace con la A-357 y su conexión con la AP-7, en el término municipal de Torremolinos, incluyendo el entorno del Túnel de Churriana.

Se trata de uno de los corredores viarios más saturados de la provincia, tanto por tráfico local como metropolitano y de larga distancia, al funcionar como eje estructurante del litoral occidental de Málaga y vía de conexión clave con el aeropuerto y áreas industriales.

Crecimiento urbano y presión sobre la red viaria

Según la memoria justificativa del contrato, el incremento sostenido de población, actividad económica y turismo en el área metropolitana de Málaga ha provocado un aumento constante del parque de vehículos y de los desplazamientos diarios.

Este fenómeno ha derivado en una presión creciente sobre la capacidad de la A-7, especialmente en horas punta, donde los niveles de congestión son recurrentes.

A ello se suma la futura intensificación del tráfico asociado al nuevo acceso norte al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, lo que refuerza la necesidad de dotar al corredor de herramientas avanzadas de gestión del tráfico.

Tecnología ITS para una autovía más inteligente

El contrato contempla la instalación de un conjunto de sistemas tecnológicos avanzados integrados en el Centro de Gestión de Tráfico del Sureste.

Entre ellos destacan: paneles de Mensaje Variable (PMV), que informarán en tiempo real sobre incidencias, retenciones, tiempos de recorrido y recomendaciones de circulación; cámaras CCTV, destinadas a la monitorización continua del tráfico y apoyo operativo en la gestión de incidencias; y sistemas de lectura automática de matrículas (LPR/ANPR), que permitirán analizar flujos de vehículos y mejorar la respuesta ante situaciones de congestión o emergencia.

Estas herramientas estarán conectadas de forma directa con los sistemas ya operativos de la DGT, lo que permitirá una gestión más dinámica, preventiva y eficiente del tráfico en uno de los corredores más estratégicos del litoral andaluz.

Objetivo: más seguridad y menos congestión

La actuación tiene como finalidad principal mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de respuesta ante incidencias y optimizar la fluidez del tráfico en un tramo especialmente sensible por su alta intensidad de circulación.

Además, se enmarca dentro de la estrategia estatal de modernización de las infraestructuras viarias mediante tecnologías inteligentes, con el objetivo de avanzar hacia una movilidad más sostenible, conectada y eficiente.

Un contrato estratégico para la movilidad metropolitana

Con este proyecto, la DGT busca anticiparse a los retos de movilidad que afronta el entorno de Málaga en los próximos años, especialmente en lo relativo al crecimiento urbano, el aumento del tráfico turístico y la expansión de infraestructuras clave como el aeropuerto.

El contrato, con un plazo de ejecución de nueve meses, supone un paso más en la digitalización de la gestión del tráfico en la A-7, uno de los principales ejes viarios del sur peninsular.