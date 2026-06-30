El PP exige explicaciones al PSOE por el registro en el Ayuntamiento de Frigiliana: "No pueden esconderse"

Las claves

Las claves Generado con IA El PP de Málaga exige al PSOE explicaciones tras el registro de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Frigiliana por presunta prevaricación y malversación. El coordinador popular, Cristóbal Ortega, reclama claridad y colaboración absoluta con la Justicia, subrayando la gravedad de los hechos investigados. El PP denuncia que lleva dos años advirtiendo de presuntas irregularidades en la gestión socialista del consistorio, especialmente en materia de contratación y uso de fondos públicos. Ortega insiste en que el PSOE debe dar explicaciones públicas y garantizar la máxima transparencia y cooperación con la investigación judicial.

El coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega, ha exigido este martes explicaciones al PSOE de Málaga después de que la Guardia Civil registrara el Ayuntamiento de Frigiliana y otras dependencias municipales dentro de una investigación por presunta prevaricación y presunta malversación de caudales públicos.

Ortega ha señalado que, según ha trascendido en los medios, las actuaciones se enmarcan en unas diligencias abiertas para investigar la presunta comisión de esos delitos, por lo que ha reclamado a la dirección provincial socialista "claridad, transparencia y colaboración absoluta con la Justicia".

"El PSOE de Málaga tiene que dar la cara y explicar qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Frigiliana, porque hablamos de una investigación que afecta a dependencias municipales y, presuntamente, al uso de dinero público", ha advertido el dirigente popular.

Ortega ha recordado que el PP en el municipio lleva dos años denunciando presuntas irregularidades y malas prácticas en la gestión socialista al frente del consistorio, de forma especial en materia de contratación, transparencia y uso de los recursos públicos.

"Llevamos mucho tiempo pidiendo explicaciones, advirtiendo de situaciones que no nos parecían normales y reclamando que el Ayuntamiento actuara con transparencia y pleno respeto a la legalidad", ha apuntado.

El dirigente popular ha subrayado que el PP respeta el trabajo de la Guardia Civil y de la autoridad judicial, así como la presunción de inocencia, y ha incidido en que los vecinos merecen explicaciones políticas inmediatas ante la gravedad de los hechos investigados.

En esa línea, ha reclamado al PSOE malagueño que aclare si tenía conocimiento de estas diligencias, qué medidas piensa adoptar y si va a exigir responsabilidades políticas en caso de confirmarse los hechos.

Ortega ha advertido de que "el PSOE no puede esconderse ni mirar hacia otro lado cuando la Guardia Civil registra un ayuntamiento gobernado por los socialistas por presuntos delitos tan graves como prevaricación y malversación".

El coordinador del PP de Málaga ha defendido que los ayuntamientos deben ser ejemplo de limpieza, rigor y buena gestión, de modo particular cuando se trata del dinero de todos los vecinos. "Es la administración más cercana al ciudadano y, como tal, deben responder ante un escándalo que mantiene en vilo a todo el municipio", ha incidido.

Por ello, ha insistido en que el PSOE de Málaga debe ofrecer explicaciones públicas y garantizar la máxima colaboración del Ayuntamiento de Frigiliana con la investigación, "sin excusas, sin silencio y sin intentar tapar una situación de enorme gravedad institucional".

El PP de Málaga ha asegurado que permanecerá atento al desarrollo de las diligencias y que exigirá que se depuren todas las responsabilidades políticas que puedan derivarse del caso, siempre desde el respeto al procedimiento judicial.