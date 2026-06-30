Muere un hombre de 34 años tras quedar atrapado bajo un camión hormigonera en Riogordo (Málaga)

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Las claves Generado con IA Un hombre de 34 años ha fallecido tras quedar atrapado bajo un camión hormigonera en una obra en Riogordo, Málaga. El accidente ocurrió cerca del kilómetro 16 de la carretera MA-3107, minutos antes de las 9:00 horas. Al lugar acudieron servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil y un helicóptero, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Se ha activado el protocolo judicial y se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Tragedia en el municipio malagueño de Riogordo. Un hombre de 34 años ha fallecido tras quedar atrapado bajo un camión hormigonera en esta localidad, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

La sala de emergencias ha recibido el aviso minutos antes de las 9.00 horas. En la llamada de socorro, los testigos alertaban de que un trabajador estaba atrapado bajo un camión hormigonera en la obra de un camino próximo al kilómetro 16 de la MA-3107.

Rápidamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos del Consorcio Provincial y a la Guardia Civil.

Hasta el lugar se ha movilizado un helicóptero sanitario aunque los servicios médicos solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima. Se ha movilizado también un camión grúa para levantar el vehículo y liberar a la víctima. Ha quedado activado el protocolo judicial.

Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.