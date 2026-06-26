José Seguí, el arquitecto que ayudó a dibujar la Málaga actual, recibe el gran homenaje de la profesión

Las claves

Las claves Generado con IA José Seguí ha recibido la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria por el Colegio de Arquitectos de Málaga, el mayor reconocimiento de la profesión en la provincia. Seguí cuenta con más de 50 años de carrera dedicados a la transformación urbana y arquitectónica de Málaga y su provincia, participando en proyectos emblemáticos. El arquitecto es reconocido por su versatilidad y capacidad para gestionar proyectos complejos, siendo pieza clave en debates urbanísticos y en la configuración de la Málaga contemporánea. Entre sus obras más destacadas figuran el PGOU de Málaga de 1983 y el diseño inicial de la Torre del Puerto, ejemplos de su influencia en el desarrollo urbano local.

El arquitecto José Seguí Pérez ha recibido la Distinción Especial Excelencia a la Trayectoria, el máximo reconocimiento otorgado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, en homenaje a una carrera profesional de más de medio siglo vinculada a algunos de los principales procesos de transformación urbana de la capital y de la provincia.

La distinción, concedida por la Junta de Gobierno de la institución colegial en el marco de los Premios Málaga de Arquitectura 2026, reconoce una labor profesional desarrollada "con oficio, responsabilidad y dedicación y, en definitiva, con excelencia", valores que han convertido a Seguí en una de las figuras de referencia de la arquitectura malagueña.

Con este galardón, el Colegio de Arquitectos no solo pone en valor la dimensión técnica y profesional de su trabajo, sino también su implicación en los diferentes ámbitos en los que ha desarrollado su carrera.

La institución destaca su participación activa y su contribución al desarrollo de la profesión a lo largo de décadas.

José Seguí acumula más de 50 años de trayectoria en los que ha trabajado en distintas escalas de la arquitectura, desde proyectos de edificación hasta actuaciones de planificación urbanística.

Una actividad que, según destaca el Colegio, ha contribuido de manera decisiva a la construcción y transformación de Málaga, dejando una huella reconocible en la evolución de la ciudad.

La entidad colegial subraya el carácter versátil y prolífico de su obra, así como su capacidad para comprender y gestionar los complejos procesos que intervienen en el desarrollo de grandes proyectos urbanos y arquitectónicos.

Diseño de la Torre del Puerto de Málaga de José Seguí.

En este sentido, el reconocimiento llega también como una reivindicación de una trayectoria que ha estado ligada a algunos de los debates urbanísticos más relevantes de las últimas décadas.

"Más allá de los debates generados por la complejidad de algunas de sus soluciones", señala el Colegio de Arquitectos, la distinción pretende poner en valor su capacidad para hacer posible el desarrollo y éxito de proyectos que han contribuido a configurar la Málaga contemporánea.

El homenaje a José Seguí ha sido uno de los momentos más destacados de la entrega de los Premios Málaga de Arquitectura 2026, una edición que ha registrado una participación récord con 127 proyectos presentados.

Muestra de la influencia de Seguí en las últimas décadas del urbanismo y la arquitectura de la provincia de Málaga es que su apellido está ligado a iniciativas tan singulares como el PGOU de Málaga de 1983, en el que participó activamente junto a Salvador Moreno Peralta y Damián Quero. O, más recientemente, del primero de los diseños propuestos para la controvertida Torre del Puerto, proyectada en el dique de Levante del puerto de Málaga.