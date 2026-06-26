La Policía desmantela en la Costa del Sol un laboratorio que producía 100 carnés británicos falsos al día

La Policía Nacional desarticula en Málaga una organización criminal internacional dedicada a fabricar permisos de conducir falsos del Reino Unido REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desmantelado en Mijas Costa y Marbella una organización criminal dedicada a fabricar y distribuir permisos de conducir británicos falsos. Dos personas, de nacionalidad británica y ucraniana, han sido detenidas como responsables de la red, que usaba paquetería legal para enviar documentos a Reino Unido y otros países europeos. El laboratorio clandestino tenía capacidad para producir hasta 100 permisos al día y en los registros se incautaron 592 carnés falsos, más de 56.000 euros en efectivo y 41.000 dólares en criptomonedas. La mayoría de los clientes residían en Reino Unido, donde estos carnés falsos facilitaban la apertura fraudulenta de cuentas bancarias y otros trámites ilegales.

La Policía Nacional ha desarticulado en Mijas Costa y Marbella una organización criminal internacional dedicada a la fabricación y distribución de permisos de conducir falsos del Reino Unido, según ha informado el cuerpo en un comunicado. La operación se ha saldado con dos detenidos, considerados los cabecillas de la trama, y con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino con capacidad para producir hasta un centenar de documentos al día.

Los arrestados, de nacionalidad británica y ucraniana, figurarían como los principales responsables de una red que se servía de empresas legales de paquetería para hacer llegar la documentación falsificada al Reino Unido y a otros países europeos. La organización cobraba alrededor de 300 euros por cada permiso, según los investigadores.

La investigación arrancó a partir de una comunicación de las autoridades británicas, que habían detectado e intervenido cuatro envíos postales procedentes de España con un total de 287 permisos de conducir británicos falsificados. El hallazgo apuntaba a un flujo continuado de documentación fraudulenta con destino principal al Reino Unido y llevó a los agentes a centrar las pesquisas en un entramado asentado en la Costa del Sol.

Los investigadores identificaron a los integrantes de la organización y el lugar donde elaboraban los documentos. Durante las gestiones interceptaron un nuevo paquete postal vinculado a los investigados y, tras la autorización judicial correspondiente, localizaron en su interior otros 101 permisos falsificados. Con esa intervención, los agentes alcanzaron los 388 documentos fraudulentos incautados antes de la fase de explotación.

Sobres con identidades cruzadas

La trama introducía presuntamente los carnés en sobres individuales dirigidos tanto a los compradores finales como a intermediarios encargados de su posterior reparto. Los agentes comprobaron que numerosos envíos contenían documentación con filiaciones distintas a las del destinatario, una fórmula que, según el comunicado, dificultaba el rastreo policial mediante redes interpuestas.

El principal destino de los paquetes era el Reino Unido. Los investigadores localizaron también envíos dirigidos a Italia, Alemania, Francia y Arabia Saudí. La mayoría de los clientes residían en territorio británico, donde el permiso de conducir funciona habitualmente como documento identificativo para trámites administrativos y financieros, una circunstancia que, según la Policía Nacional, eleva el valor de este tipo de falsificaciones y facilita usos ilícitos como la apertura fraudulenta de cuentas bancarias.

Un laboratorio de alta precisión

La fase final de la operación se cerró con la detención de los dos presuntos responsables y con tres entradas y registros en distintos inmuebles vinculados a la trama. En ellos, los agentes incautaron más de 56.000 euros en efectivo, cerca de 41.000 dólares en criptomonedas, 592 permisos de conducir británicos falsificados y abundante material informático y documental.

El laboratorio clandestino estaba equipado con maquinaria industrial de alta precisión. Entre los efectos intervenidos figuraban impresoras láser y de inyección de tinta, troqueladoras de termosellado, escáneres, plastificadoras y laminadoras, además de elementos habituales en falsificaciones documentales como tintas OVI y kinegramas de seguridad. La infraestructura permitía producir hasta un centenar de documentos al día, según los investigadores.

La operación ha contado con la colaboración del Border Security Command de la Embajada del Reino Unido en España.