Condenado a 44 años de prisión por arrollar y matar a un joven inconsciente a la salida de una discoteca en Málaga

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Las claves Generado con IA La Audiencia de Málaga ha condenado a 44 años de prisión a un joven por atropellar y matar a otro que estaba inconsciente tras una pelea a la salida de una discoteca. El condenado embistió intencionadamente con su coche al grupo de la víctima, causando la muerte de un joven de 23 años y heridas de consideración a otros tres amigos. El tribunal considera probado que el acusado actuó con ánimo de venganza y huyó del lugar sin detenerse, existiendo un video que muestra la aceleración del vehículo. Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar a la familia del fallecido con más de 96.000 euros y a las otras víctimas con distintas cantidades.

La Audiencia de Málaga ha condenado a 44 años de prisión a un joven acusado del atropello mortal a otro cuando este estaba inconsciente en el suelo a causa de una pelea entre otras personas a la salida de una discoteca en la capital malagueña y también por arrollar a varios amigos del anterior, que resultaron heridos.

Los hechos sucedieron en mayo de 2022. Según se declara probado en la sentencia, que se dicta tras el veredicto del jurado, el acusado celebraba su cumpleaños en la discoteca y se encontraba con varios amigos con los que se habían desplazado desde la localidad de Alhaurín el Grande donde residían.

En el mismo local se encontraban celebrando otro cumpleaños un grupo de jóvenes entre los que se encontraban las víctimas. Pasadas las 06:00 horas, ambos grupos, por separado ya que no se conocían salieron a la vía pública y se encontraron con una pelea entre dos grupos que se agredía con botellas de cristal.

En el transcurso de la reyerta y, por motivos desconocidos, uno de esos jóvenes enzarzados en la pelea propinó un botellazo en la parte trasera de la cabeza a la víctima, lo que provocó que este cayera inconsciente en el suelo, acudiendo en su auxilio de manera inmediata sus amigos.

Mientras tanto, el acusado y sus amigos se dirigieron al vehículo para regresar a su casa. El procesado conducía el vehículo en un momento determinado "de manera repentina y pese a que tenía perfecta salida hacia Alhaurín continuando su trayectoria de frente el acusado realizó un giro de 180, cambiando su trayectoria".

Así, "embistió de manera intencionada y con ánimo de venganza" al grupo formado por la víctima y sus amigos que lo auxiliaban "sin que ninguno de ellos hubiera tenido participación en el incidente sufrido y sin que ninguno de ellos pudiera ni apercibirse ni defenderse de la acción violenta ejecutada por el procesado".

Como consecuencia del impacto, el joven de 23 años falleció de forma casi inmediata debido a un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples politraumatismos. Por su parte, los otros tres afectados --entre ellos la pareja de la víctima-- sufrieron heridas de consideración.

Tras esto, el procesado no detuvo el vehículo, "huyendo del lugar". Según la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado, "no existen huellas de frenada" y resulta "definitiva la prueba de cargo consistente en el video, realmente impactante en el que uno de los presentes grabó la escena del atropello, en la que se aprecia con toda claridad la aceleración que realiza el vehículo".

Por estos hechos, se le condena por un delito de asesinato en concurso con otro de conducción temeraria, por el que se le impone 20 años de prisión; y por tres delitos de asesinato en grado de tentativa, imponiéndole ocho años de cárcel por cada uno. Además, la Sala insta a que indemnice a la familia del joven con 96.427 euros y con distintas cantidades a las otras víctimas.