Aena insonorizará, por ahora, más de 4.500 viviendas en Málaga por el ruido del aeropuerto

Las claves

Las claves Generado con IA Aena insonorizará más de 4.500 viviendas en Málaga por el ruido del aeropuerto. Se han incorporado 3.588 nuevas viviendas al censo de inmuebles susceptibles de insonorización. La mayoría de las nuevas viviendas están en Málaga capital, y el resto en Cártama y Alhaurín de la Torre. Aena también ha recibido solicitudes de insonorización de 480 pisos, un colegio y un instituto, y ya se han insonorizado 839 viviendas.

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) va a insonorizar más de 4.500 casas por el ruido que genera el aeropuerto de Málaga. Así lo ha comunicado este jueves el ente público tras una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Aislamiento Acústico.

La cita de hoy ha sido especialmente importante porque no solo se ha actualizado el plan sino que se han incorporado 3.588 viviendas en el censo de inmuebles susceptibles de insonorización. Ese censo ha subido ya hasta las 4.500 viviendas.

De las nuevas, 3.048 están en el término municipal de Málaga, 362 en Cártama y 178 en Alhaurín de la Torre.

Aena informa que han recibido la solicitud de otros 480 pisos, así como de un colegio de infantil y primaria de la zona y del instituto.

A las viviendas que han pedido su incorporación a este censo acudirán expertos para hacer mediciones acústicas y determinar si las incluyen o no en la próxima actualización.

Cuando esté todo definido, Aena subraya que contratará la redacción de los proyectos de insonorización y que, lógicamente, pagará las obras. Por ahora, ya se han insonorizado 839 viviendas.

Desde el ente público son conscientes de que, conforme se vayan realizando esas obras, habrá más propietarios que desconocían este sistema y que se irán sumando, por lo que el montante global será mayor.