Un enganche ilegal a la red oculto en un muro destapa una plantación de 374 plantas de marihuana en Benamargosa

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de 374 plantas de marihuana en una vivienda de Benamargosa. Se ha detenido a dos personas, acusadas de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La instalación contaba con avanzada tecnología de climatización, control de humedad y sistemas para ocultar el olor del cultivo. La electricidad se obtenía mediante un complejo enganche ilegal al cableado aéreo, oculto en el muro de la vivienda.

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en una vivienda del municipio malagueño de Benamargosa y ha detenido a dos personas. En la operación se han intervenido 374 plantas de marihuana y cogollos ya preparados para su venta.

La investigación arrancó a raíz de las labores de vigilancia del Equipo Roca de la Compañía de la Guardia Civil de Vélez-Málaga. Los agentes, en el marco de la lucha contra los delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas, obtuvieron información sobre la existencia de una plantación ilegal en el interior de un inmueble de la localidad.

Una vez obtenida la autorización judicial para el registro de la vivienda, los investigadores descubrieron una sofisticada infraestructura diseñada para optimizar el crecimiento de las plantas, según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

El sistema contaba con equipos avanzados de climatización, control de humedad, motores de extracción, ventiladores y filtros de carbono. Estos últimos estaban destinados a neutralizar el fuerte olor característico del cultivo y a evitar así su detección.

Los presuntos autores habrían efectuado un complejo enganche ilegal a la red pública para satisfacer el elevado consumo energético que requería la instalación. El acceso a la corriente se realizaba mediante una línea oculta que atravesaba una perforación en el muro exterior de la vivienda y conectaba directamente con el cableado aéreo.

En el operativo se han intervenido 374 plantas de marihuana en avanzado estado de maduración, con un peso bruto de 21,45 kilogramos, además de 350 gramos de cogollos ya procesados y listos para su comercialización.

Por estos hechos, los agentes detuvieron a dos personas por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Ambas han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.