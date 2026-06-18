Muere Victoria (Nena) Caparrós, pieza clave en el desarrollo de Málaga Tech Park

Las claves

Las claves Generado con IA Victoria (Nena) Caparrós fue una figura fundamental en el desarrollo del Málaga Tech Park desde sus inicios en los años 90. Destacó por su capacidad de resolver problemas y coordinar equipos en una época de grandes retos tecnológicos y organizativos. Su personalidad y profesionalidad ayudaron a crear el primer ecosistema del parque tecnológico, siendo referente para sus compañeros. Tras su paso por el PTA, trabajó en la gerencia de Urbanismo y se jubiló para disfrutar de su familia y amistades en Málaga.

Todo gran proyecto tiene sus comienzos y sus intrahistorias. Cuando en enero de 1991 entré por primera vez en las oficinas del Parque Tecnológico en el Paseo de Reding, fue Nena (Victoria Caparrós) la que me abrió la puerta.

No es una metáfora. Fue tal cual. Llamé al timbre y me abrió la puerta una mujer joven, pero con una gran experiencia que generosamente se dispuso a compartir conmigo. Ni en cien MBA se puede aprender tanto como lo que yo aprendí de ella.

El PTA lo inició un equipo pequeño en el que, aunque cada uno tenía su papel, todos teníamos que estar listos para cualquier reto y Nena fue pieza imprescindible de esa trastienda.

Tenía recursos para todo y, en una época en la que no había ni videotext y en la que los ordenadores apenas estaban entrando en las oficinas (no existía Windows y no había ratones), era capaz de encontrar el teléfono más difícil o de encontrar la información más inesperada.

Era una persona especial. Estar en ese grupo, también formado por gente especial, no era fácil. Se estaba fraguando algo que, en aquel momento, era territorio desconocido y ella fue capaz de defender a capa y espada en su ámbito.

Lo mismo llamaban desde Hong Kong que un proveedor local de mobiliario o tenía que coordinar a todo el mundo en una visita real, y allí estaba ella resolviendo temas uno tras otro con esa personalidad que le caracterizaba.

Una personalidad que iba más allá del trabajo y que fue fundamental para crear ese primer ecosistema del parque tecnológico en los años 90, un ecosistema formado por personal técnico, administrativo, de servicios, etc, … que engrasaba los engranajes de un proyecto que a todos nos ha cambiado la vida.

Tras su etapa en el PTA volvió a la gerencia de Urbanismo y, posteriormente, se jubiló para disfrutar de su hija Marta, del Rincón de la Victoria, Málaga y sus amistades.

Compartimos muchas horas y muchos días en aquel despacho, muchas risas y algún disgusto, cientos de anécdotas y muchos secretos que ella se lleva para siempre. Con Nena se va una parte de la intrahistoria de Málaga. Somos muchos los que la queremos mucho.