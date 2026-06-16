Detenidos los dos supuestos autores de disparos contra una vivienda de Cuevas Bajas: usaron munición de guerra

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Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha detenido a dos presuntos autores de disparos con munición de guerra contra una vivienda en Cuevas Bajas (Málaga), que dejaron 14 impactos de bala. Ambos detenidos se ocultaron en Torremolinos utilizando documentación falsa y llevaban 11.000 euros en efectivo al ser arrestados. Durante los registros se hallaron dos plantaciones de marihuana, hachís, marihuana envasada y materiales para el tráfico de drogas. Los arrestados están acusados de delitos como tentativa de homicidio, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, y han ingresado en prisión sin fianza.

La Guardia Civil ha detenido a los dos presuntos autores de los disparos que la madrugada del pasado 31 de mayo alcanzaron una vivienda de Cuevas Bajas, en la comarca norte de Málaga. Ambos han ingresado en prisión sin fianza tras pasar a disposición judicial.

Todo comenzó cuando la Guardia Civil recibió el aviso de varias detonaciones junto a una casa de la localidad. Al llegar al lugar, los agentes contabilizaron hasta 14 impactos de bala en la fachada y en las ventanas del inmueble. Algunos de los proyectiles penetraron en el interior de la vivienda, que según la investigación, que se mantiene abierta, habría sido el objetivo del ataque.

Los disparos se efectuaron con un arma del calibre 7,62 milímetros, una munición propia de armamento de guerra. Horas antes de este episodio se había registrado otro suceso parecido en la cercana localidad de Cuevas de San Marcos, donde, según varios testigos, otra persona disparó en varias ocasiones contra una vivienda. Los investigadores han podido demostrar que esas detonaciones habrían sido obra de uno de los ahora detenidos.

Durante los días siguientes, la magnitud de los hechos generó una notable alarma social en los municipios del norte de la provincia. Por ese motivo, la Guardia Civil desplegó un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en la comarca mientras la investigación seguía su curso.

La inspección técnico-ocular y el análisis de las pruebas recabadas permitieron identificar a los dos presuntos responsables, que tras cometer los hechos habrían huido a Torremolinos para esconderse.

Varios días después, los agentes localizaron a uno de ellos alojado en un establecimiento de Torremolinos, donde se habría registrado con un documento de identidad falso. El segundo permanecía oculto en esa misma localidad, en el domicilio de su expareja, una mujer víctima de malos tratos sobre la que pesaba una orden de alejamiento en vigor. Esa circunstancia agravaba su situación.

Dada la peligrosidad de ambos, la Guardia Civil organizó un amplio dispositivo que culminó con su arresto. En el momento de la detención, los investigados portaban 11.000 euros en efectivo, documentación falsa y las llaves del vehículo que habrían empleado para cometer los hechos.

A continuación se practicaron cuatro registros domiciliarios y varias inspecciones en naves de aperos que los detenidos frecuentaban en distintas localidades de Málaga y Córdoba. En ellas se localizaron dos plantaciones indoor de marihuana y se intervinieron dos kilogramos de hachís y varias bolsas de marihuana envasadas al vacío, junto a útiles para la producción y la distribución de la droga.

Los dos arrestados han pasado a disposición del titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Archidona. Se enfrentan a los presuntos delitos de amenazas, desórdenes públicos, tentativa de homicidio, tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas, receptación, cultivo de sustancias estupefacientes, quebrantamiento de medidas cautelares, usurpación de estado civil, daños y defraudación de fluido eléctrico. Para ambos se ha decretado prisión sin fianza.

La operación 'Bartol' continúa abierta con el objetivo de localizar el arma empleada en los disparos y determinar la posible participación de otras personas. La investigación ha sido desarrollada por la Compañía de la Guardia Civil de Antequera, con el apoyo de unidades de las comandancias de Málaga y Córdoba y de las policías locales de los municipios afectados.