La guerra balcánica por la cocaína convierte Barcelona en su nuevo campo de batalla y mira a la Costa del Sol

La Costa del Sol se perfila como el próximo refugio para estos capos, debido al aumento de presión policial y mediática en Cataluña.

El objetivo principal de estos clanes es controlar el puerto de Barcelona, lo que ha convertido la ciudad en su base de operaciones.

En los últimos meses se han producido varios asesinatos a plena luz del día en Barcelona, relacionados con ajustes de cuentas entre estos grupos.

Los clanes criminales de Serbia y Montenegro libran una guerra por el control de la cocaína en Barcelona, con repercusiones en toda Europa.

Los principales grupos criminales de Serbia y Montenegro están en una guerra fratricida que sigue teniendo repercusiones en toda Europa. El punto más caliente ahora es Barcelona, pero son los mismos narcotraficantes y mafiosos que pasan temporadas en la Costa del Sol.

Esta vez, estos grupos han actuado de una forma más personal cometiendo dos asesinatos a plena luz del día en medio de barrios de vecinos y turistas. El segundo ocurrió a unos pasos de una comisaría de la Policía Nacional.

Ese último ajuste de cuentas revela que no sólo hay un trasfondo económico detrás de todo este conflicto, sino que las cuestiones personales pueden ir a veces por delante de los intereses generales de un grupo criminal.

Un asesinato alrededor de las 10 de mañana en una calle como Balmes, en pleno centro de Barcelona, a un paso de la Diagonal y de la Rambla de Cataluña, ofrece una ligera idea de qué tipo de criminales están controlando las rutas de cocaína más rentables de toda Europa.

Y la intensidad de esta guerra radica en que todos estos actores se conocen desde hace muchos años porque casi todos trabajaban en la misma organización criminal. Ahora hay escisiones que se provocaron desde 2014 por el robo de una partida de más 300 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia.

Capo del Clan Kavac, buscado por la Interpol.

En estos días esa cantidad de droga parece obsoleta viendo que hay traficantes capaces de transportar hasta 30 toneladas de polvo hacia España como hizo en el buque Arconian como Bolle Jos.

Grupos como el de Veljko Belivuk, exlíder de los Ultras del Partizan de Belgrado, el Clan Vracar de Belgrado, los Skaljari y Kavac de Montenegro, gente de los Pink Panthers, exmiembros de Clan Zemun… Estos grupos suponen una gran representación de los Clanes de los Balcanes.

Luego se dividen en dos bloques con intereses comunes erigidos entre quienes respaldan a los Skaljari o los Kavac. Después también hay mafias croatas y bosnias, pero siempre se destacan a los clanes montegrinos porque son los que más dinero están ganando gracias a la cocaína.

La semana pasada terminó con el serbio Mario Đolović muerto por tiros de un arma automática en el distrito Sants de Barcelona, entre bloques del barrio de la Zona Franca.

Ocurrió por la tarde en medio de personas que comentaban entre ellos lo sucedido como si estuvieran viviendo una película de gángsteres, sólo que esto era real.

La policía está tratando de averiguar si Đolović pertenecía al bando de los Skaljari o de los Kavac, porque esto puede responder a muchas preguntas. Esas dos organizaciones criminales han tomado como base de operaciones Barcelona y se ha demostrado con 5 asesinatos desde el último verano.

Se están moviendo constantemente por la ciudad condal, y no sólo por periodos cortos. Es decir, están residiendo casi de forma constante grandes narcotraficantes de los Balcanes que en estos momentos están buscados por Interpol y con notificación roja de alta peligrosidad. Tanto interés por Cataluña se debe a la intención de controlar el puerto de Barcelona. Por eso le queda mucho camino a las fuerzas y cuerpos de seguridad por resolver este puzzle.

Un alijo de cocaína incautado..jpg

Todo este ruido mediático que generan unos asesinatos a plena luz del día y con fotos y vídeos tomadas por fotoperiodistas o por testigos de los hechos hará que los principales capos de estas organizaciones criminales vuelvan a desplazarse. Y la Costa del Sol es uno de sus lugares prioritarios, aún más con la situación de Oriente Medio en el que Emiratos Árabes Unidos no es en estos momentos el lugar ideal para esconderse porque los servicios de seguridad emiratíes están siendo más estrictos contra criminales internacionales por la guerra de Irán.

Por lo tanto, la opción de la Costa del Sol va a ser ideal para que algún que otro capo serbio y montenegrino necesite pasar desapercibido durante una temporada. En Barcelona les gusta pasearse por el centro o por zonas costeras, por eso la mayoría de asesinatos contra ellos han ocurrido ahí. Otro reciente fue el de Krsto Vujic del clan Skaljari, al que dos sicarios tirotearon el 15 abril mientras estaba en la terraza de un bar en el paseo del Taulat.

El mensaje entre los dos grupos criminales es que en Barcelona no hay tregua, y después de grandes incautaciones de cocaína como ha realizado España el dinero líquido de estos grupos se resiente. No hay que olvidar que las inversiones que realizan son con dinero adelantado, y después tiene que pagar a muchos proveedores cual empresa legal.

Así que perder un alijo de 30 toneladas como el de hace unas semanas no le hace gracia a nadie, y una temporada en la Costa del Sol es una opción factible para ponerse a resguardo de sus enemigos y conseguir establecer nuevas rutas de droga. También tendrán que tener ojos en la espalda porque en estos últimos años también se han ajustado cuentas aquí entre ellos.