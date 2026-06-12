La inestabilidad vuelve a Málaga este domingo de la mano de una dana: se prevén chubascos en zonas del interior

Las claves

Las claves Generado con IA La llegada de una dana traerá inestabilidad a Málaga desde este domingo hasta el martes, con posibilidad de chubascos dispersos, sobre todo en el interior. Algunos de estos chubascos podrían ir acompañados de tormentas, aunque la certeza sobre este fenómeno se tendrá en los próximos días. Las temperaturas se mantendrán estables, salvo el lunes, cuando subirán unos dos grados. La Aemet mantiene avisos amarillos por fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h en las comarcas de Ronda y Antequera durante el fin de semana.

La inestabilidad climática regresa a Málaga este fin de semana. En concreto, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), lo hará a partir de este domingo y se mantendrá hasta el próximo martes por la llegada de una dana.

Esta dana hará que en algunos puntos de la provincia puedan registrarse algunos chubascos dispersos o aislados, según ha explicado Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, a este periódico. Cierto es que la probabilidad es mayor en zonas del interior que en zonas de la costa.

Los posibles chubascos que puedan registrarse entre el próximo domingo, lunes o martes podrían ir acompañados de tormentas, pero eso se sabrá con mayor seguridad los próximos días.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables los próximos días, salvo el lunes que subirán unos dos grados.

Con respecto al viento, será intenso y de levante este fin de semana, sobre todo este viernes y sábado. Tal es la intensidad de los vientos, que la Aemet mantiene activos dos avisos amarillos por fuertes rachas en la provincia.

Concretamente, en Ronda y Antequera. En la primera comarca el aviso se activó este viernes a las 11.00 horas y se mantendrá hasta las 10.00 horas de este sábado 13 de junio.

En el caso de Antequera, la alerta comenzó a las 00.00 horas de este viernes 12 de junio y finalizará la próxima media noche.

El aviso se mantiene en ambas zonas porque los expertos sostienen que habrá fuertes rachas de vientos del sureste de hasta 70 kilómetros por hora.