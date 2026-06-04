El terral vuelve a protagonizar la jornada en Málaga: las máximas llegan hasta los 37 grados en algunas zonas

Las claves

Las claves Generado con IA El terral vuelve a afectar Málaga, con temperaturas máximas que han llegado hasta los 37,1 grados en Estepona. La AEMET activó el aviso amarillo por altas temperaturas de 14:00 a 20:00 horas en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la capital. Coín registró la segunda temperatura más alta con 36 grados, seguido de Álora con 35,1 grados y otras localidades superando los 31 grados.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología se ha vuelto a cumplir y el terral, por segunda vez esta semana, ha sido el protagonista de la jornada en la que las máximas han llegado a los 37 grados.

La AEMET activó el aviso amarillo por altas temperaturas a las 14.00 horas y ha finalizado a las 20.00 horas. Afectaba a la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y la capital por la posibilidad de llegar a 36 grados de máxima.

Ha sido en Estepona, donde han registrado estas temperaturas. En concreto, a las 17.00 horas, han llegado a los 37,1 grados, siendo esta la máxima de la jornada en la provincia de Málaga y en Andalucía.

La segunda temperatura más alta se ha registrado en Coín, donde a las 17.40 horas han alcanzado los 36 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

La tercera máxima de Málaga y la cuarta de Andalucía, se la ha llevado este jueves Álora que ha registrado a las 16.30 horas, 35,1 grados.

En otras zonas, como en Manilva, la máxima ha sido de 34,3 grados. El Centro Meteorológico de Málaga ha sido de 34,2 grados. En Benahavís 32,5 grados. En Cortes de la Frontera 31,6 grados.