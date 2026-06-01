Mariano Ruiz Araujo toma el mando del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Mariano Ruiz Araujo es nombrado nuevo portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga tras la salida de Dani Pérez. La nueva dirección del grupo municipal socialista incluye a Carmen Martín como viceportavoz y Pablo Orellana como secretario de grupo. El PSOE de Málaga busca comenzar una nueva etapa política para reforzar la oposición al gobierno municipal del PP y redefinir su estrategia. La reorganización afecta también a Fuengirola y Torremolinos, con cambios en la dirección local y la prórroga de la gestora socialista en Torremolinos.

Lo que era un secreto a voces desde hace días se hace oficial. El PSOE de Málaga reorganiza su estrategia política en el Ayuntamiento de la capital tras la salida de Dani Pérez del Consistorio.

Y lo hace con Mariano Ruiz Araujo como nuevo portavoz en la Casona del Parque.

Esa es la decisión acordada este lunes por la Comisión Ejecutiva Provincial socialista, que busca abrir una nueva etapa en la oposición al equipo de gobierno de Francisco de la Torre.

Junto a Ruiz Araujo, la nueva dirección del grupo municipal socialista estará integrada por Carmen Martín como viceportavoz y Pablo Orellana como secretario de grupo.

La decisión llega apenas unos días después de que Dani Pérez dejara el Ayuntamiento para iniciar una nueva etapa política como parlamentario andaluz, un movimiento que obliga al PSOE malagueño a recomponer su estructura institucional en la capital.

Relevo en la oposición municipal

Con el nombramiento de Mariano Ruiz, el PSOE sitúa al frente de su grupo municipal a uno de los perfiles con mayor peso orgánico dentro de la formación en Málaga.

Desde la dirección provincial han enmarcado la remodelación en el inicio de una nueva fase política con un doble objetivo: reforzar la labor de fiscalización del gobierno municipal del PP y avanzar en la construcción de un nuevo proyecto político para la ciudad.

El relevo se produce en un momento clave para el principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, que busca redefinir su estrategia tras la salida de Dani Pérez, hasta ahora principal referencia socialista en la política municipal de la capital.

Cambios también en Fuengirola y Torremolinos

La reorganización aprobada por la dirección provincial socialista no afecta solo a Málaga capital. La Ejecutiva también ha dado luz verde a la convocatoria de una asamblea en la agrupación de Fuengirola para elegir a un nuevo secretario general tras la marcha de Carmen Segura.

La ya exsecretaria general del PSOE fuengiroleño y portavoz municipal anunció recientemente su decisión de abandonar la política por motivos de salud, abriendo así un nuevo escenario interno en una de las agrupaciones más relevantes de la provincia.

Por otro lado, la dirección provincial ha decidido prorrogar la gestora que dirige el PSOE de Torremolinos desde el pasado mes de diciembre.

La gestora continuará presidida por Marisa Bustinduy y contará además con la incorporación de Pedro Ranea como vocal en sustitución de Daniel Moreno. Junto a él seguirá también Leticia Teboul como vocal.