Madrugada de tensión en Manilva: desalojan varios edificios tras el incendio de tres coches en un garaje subterráneo

Una operadora en la sala regional de 112 Andalucía.

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio en un garaje subterráneo de San Luis de Sabinillas obligó a desalojar cinco edificios en Manilva de manera preventiva durante la madrugada. El fuego, que se inició pasadas las 5:00 horas, afectó a tres coches: dos se quemaron completamente y uno quedó parcialmente dañado. Hasta el lugar acudieron bomberos, Policía Local y Guardia Civil; no se han producido heridos como resultado del incidente.

Vecinos de hasta cinco edificios de la localidad de Manilva han tenido que ser desalojados de manera preventiva durante la pasada madrugada al arder un vehículo en un aparcamiento subterráneo en San Luis de Sabinillas.

Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 1-1-2 Andalucía. Desde este organismo, dependiente de la Junta de Andalucía, han precisado que el fuego se produjo pasadas las 5:00 horas de la madrugada de este lunes.

A esa hora los Bomberos comunicaron a la sala del 1-1-2 la existencia de un incendio registrado en un aparcamiento subterráneo de la calle Octavio Paz de Sabinillas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Guardia Civil, que procedieron al desalojo preventivo de cinco edificios, sin llegar a determinar un número exacto de personas.

Fuentes de Bomberos han confirmado que han ardido tres vehículos (dos en su totalidad y uno de forma parcial). Afortunadamente no se han registrado heridos.