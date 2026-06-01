Detenidos en Málaga tres presuntos implicados en un homicidio por la guerra entre dos clanes en Rota (Cádiz)

Una imagen del arma y una imagen de archivo de Policía Nacional.

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga a tres hombres implicados en un homicidio vinculado a un enfrentamiento entre dos clanes rivales en Rota, Cádiz. Los arrestados estaban siendo buscados por su participación en un tiroteo en marzo de 2025, en el que murió una persona y otra resultó gravemente herida. Durante la operación se incautaron dos escopetas cargadas y munición, que los detenidos utilizaban como protección ante posibles represalias del clan rival. A los detenidos se les imputan delitos de homicidio doloso y tenencia ilícita de armas; uno tenía orden de ingreso en prisión y los otros dos, órdenes de búsqueda y detención.

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a tres hombres presuntamente implicados en el homicidio ocurrido en marzo de 2025 en la localidad gaditana de Rota, un crimen vinculado a un enfrentamiento armado entre dos conocidos clanes familiares rivales.

Los arrestados estaban siendo buscados por su supuesta participación en un tiroteo que se saldó con la muerte por arma de fuego de una persona y heridas de gravedad a una segunda víctima. La investigación situaba a los sospechosos en el contexto de un conflicto previo entre ambos grupos familiares, una circunstancia que llevó a los investigadores a considerarlos potencialmente peligrosos.

La operación culminó con un dispositivo coordinado que permitió detener de forma simultánea a los tres investigados en los inmuebles donde permanecían ocultos. Sobre uno de ellos pesaba una orden de detención e ingreso en prisión, mientras que los otros dos tenían vigentes órdenes de búsqueda, detención y personación dictadas por la autoridad judicial.

Durante los registros practicados por los agentes fueron intervenidas dos escopetas de calibre 12 que se encontraban cargadas y listas para ser utilizadas, además de diversa munición compatible con las armas.

Las pesquisas apuntan a que los detenidos mantenían este armamento como medida de protección ante la posibilidad de ser localizados por miembros del clan rival y de que se produjera un nuevo episodio violento.

A las responsabilidades derivadas de la investigación por homicidio doloso se suma ahora la imputación de un presunto delito de tenencia ilícita de armas.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo I de la Comisaría de Distrito Oeste de Málaga, con la colaboración de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR-2) de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. Las gestiones de investigación permitieron localizar el paradero de los tres fugitivos y proceder a su arresto.