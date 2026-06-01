Ni barbacoas ni quemas agrícolas: estas son las restricciones vigentes en Málaga hasta el 15 de octubre

Las claves

Las claves Generado con IA Prohibido encender fuego para barbacoas en espacios forestales de Andalucía hasta el 15 de octubre, incluyendo áreas recreativas y zonas habilitadas. Durante este periodo tampoco se permiten quemas agrícolas ni la circulación de vehículos a motor por zonas forestales, salvo excepciones como servicios autorizados o romerías. La campaña contra incendios arranca tras varios fuegos recientes, con el operativo Infoca reforzado y un presupuesto de 271 millones de euros y 4.700 profesionales. El 94% de los incendios tiene origen humano, mayoritariamente por negligencia, y se destaca la importancia de la responsabilidad ciudadana para prevenirlos.

Las barbacoas en el campo tendrán que esperar al otoño. Desde este lunes y hasta el 15 de octubre queda prohibido encender fuego para barbacoas en los espacios forestales de Andalucía, también en áreas recreativas, zonas habilitadas e instalaciones de acampada acondicionadas para ello.

La medida llega con la activación de la temporada de máximo riesgo de incendios, el periodo en el que entran en vigor las restricciones asociadas al alto peligro de incendios forestales.

El veto va más allá de las parrillas. Durante estos meses tampoco se permiten las quemas agrícolas y forestales ni la circulación de vehículos a motor por espacios forestales y zonas de influencia forestal. Quedan al margen algunas excepciones, como las servidumbres de paso, los servicios ecoturísticos autorizados o celebraciones del tipo de las romerías.

El arranque de la campaña coincide con la extinción de varios incendios recientes. Entre ellos figura el de Tolox, en la provincia de Málaga, ya apagado, junto a los de Jerez del Marquesado, Gibraleón y Osuna.

Permanece estabilizado el de Pozoblanco (Córdoba), controlado el de Villaviciosa de Córdoba y aún activo el de Pulianas (Granada), y el de Almonte (Huelva), declarado el pasado domingo de Pentecostés, quedó definitivamente extinguido. La jornada de ayer obligó a intervenir en nueve incendios forestales, una cifra que se mantiene en la media diaria de entre nueve y diez siniestros.

El director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha apelado a la responsabilidad ciudadana como principal herramienta de prevención.

El consejero ha recordado que "el 94% de los incendios, y esto es muy grave, tiene detrás la mano del hombre, lo que no quiere decir que sea por intencionalidad o que sea un pirómano; quiere decir que, por negligencia o por irresponsabilidad, en la mayoría de las ocasiones, está la mano del hombre".

Sanz ha subrayado, además, que el 85% de los incendios se quedan en conato gracias a la rápida respuesta y a la dotación de medios, e insistió en llamar de inmediato al 1-1-2 ante cualquier indicio de humo.

Las cifras de inicio de campaña apuntan a una mejora respecto al año anterior. La temporada arranca con 1.089 hectáreas quemadas, por debajo de las 1.544 contabilizadas en 2025. Entre el 1 de enero y el 31 de mayo se registraron 161 intervenciones en terrenos forestales, 46 más que en el mismo periodo del año pasado, con 455 hectáreas menos calcinadas. El Gobierno andaluz lo atribuye a la rapidez de respuesta y a la eficacia del dispositivo Infoca.

Ese operativo contará este año con un presupuesto de 271 millones de euros, un 5% más que el ejercicio anterior, y lo integran 4.700 profesionales entre técnicos, especialistas y bomberos forestales.

El dispositivo suma 43 medios aéreos, tres más que en la campaña anterior, e incorpora como novedades una unidad de maquinaria pesada para abrir cortafuegos y una unidad de fuego técnico pionera en España, que emplea el fuego como herramienta cuando el agua deja de ser eficaz.

Pese al refuerzo de medios, Antonio Sanz advirtió de que "el riesgo cero no existe, especialmente ante fenómenos extremos como los incendios de sexta generación o situaciones meteorológicas adversas", y reiteró su llamamiento a la precaución y la concienciación ciudadana durante toda la campaña.