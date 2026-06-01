La Aemet activa el aviso por altas temperaturas este martes en la provincia de Málaga: se esperan más de 37 grados

Mapa de avisos de la Aemet de este martes en Málaga. Agencia Estatal de Meteorología

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet activará este martes la alerta amarilla por altas temperaturas en la provincia de Málaga. Se esperan máximas de hasta 37 grados, e incluso 39 en zonas como el Valle del Guadalhorce y Pizarra. El fenómeno del terral contribuirá a la subida de temperaturas, especialmente en la costa y el interior. La alerta estará vigente de 14:00 a 20:00 horas en la Costa del Sol, Málaga capital, la Axarquía y el Valle del Guadalhorce.

El calor y las altas temperaturas van a ser los protagonistas del arranque de este mes de junio. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este martes la alerta amarilla por altas temperaturas en la provincia de Málaga. Además, de estas temperaturas totalmente veraniegas, el terral estará presente durante la jornada.

Esto se debe, según explica Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, a un cambio a flujo de componente oeste en superficie, es decir, un descenso térmico acusado en comarcas de Antequera y Ronda. Además, debido al terral subirán las temperaturas en algunas zonas de la costa y del Valle del Guadalhorce.

La alerta amarilla por altas temperaturas que activará este martes la AEMET comenzará hasta las 14.00 horas y se mantendrá hasta las 20.00 horas, tanto en la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y Málaga capital como en la Axarquía.

Los expertos estiman que las máximas rondarán los 37 grados, pero puntualmente se podrían alcanzar los 39 grados en las comarcas mencionadas.

Así, por municipios, en la capital este martes se esperan 20 grados de mínima y 37 de máxima. En Coín 38 grados; en Pizarra 39; en Rincón de la Victoria 36; en Antequera 34; en Marbella 33; y en Ronda 31.

El terral, aunque probablemente con temperaturas inferiores a las de mañana, también puede estar presente el jueves.