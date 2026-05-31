Paloma Pérez, de Dils Lucas Fox: "Málaga está cogiendo el relevo a Barcelona, los promotores quieren invertir aquí"

"La Costa del Sol ya se ha consolidado como uno de los grandes destinos europeos del lujo residencial". "Es necesario acelerar el desarrollo de las infraestructuras, porque si no tienes un tope. Si quieres seguir creciendo, es fundamental que los servicios estén a la altura"

Las claves

Las claves Generado con IA La Costa del Sol se consolida como uno de los principales destinos europeos del lujo residencial, atrayendo a compradores internacionales de más de 150 nacionalidades. El perfil del comprador premium ha cambiado: es más joven, busca experiencias y productos personalizados, y participa activamente en el diseño de su vivienda. Málaga capital está tomando protagonismo frente a Barcelona en el mercado inmobiliario de lujo, con promotores interesados en crear proyectos innovadores y adaptados al cliente internacional. Los retos del sector incluyen la mejora de infraestructuras, la seguridad jurídica y la oferta de viviendas de calidad, además de la necesidad de diferenciar claramente el mercado del lujo del mercado de vivienda asequible.

Paloma Pérez, CEO Residencial de Dils Lucas Fox, dibuja una Costa del Sol que ya compite en el mapa internacional del lujo residencial y que mira a Málaga capital como el próximo gran salto del mercado premium. En esta entrevista, analiza el nuevo perfil del comprador de alto poder adquisitivo, el peso de la demanda internacional y los retos que aún frenan el crecimiento: infraestructuras, suelo y seguridad jurídica.

-No sé si la gente es plenamente consciente de lo que es el lujo inmobiliario. ¿Cómo lo explicaría?

-Es una muy buena pregunta, porque el lujo no está asociado al precio. A mí me gusta mucho una definición de Coco Chanel, que dice que el lujo no es lo contrario a lo barato, sino lo contrario a lo vulgar. Y creo que es una buena forma de entenderlo.



El lujo tiene que ver con la exclusividad, con acceder a algo excepcional y difícilmente replicable. Lo comparo muchas veces con el arte: hay piezas de serie limitada y hay piezas únicas. El verdadero lujo aparece cuando tienes algo que prácticamente nadie más puede tener.

-Para la inmensa mayoría eso suele estar ligado a precios muy elevados.

-Evidentemente, muchas veces, acaba asociado a viviendas de millones de euros. El lujo inmobiliario ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Antes estaba muy ligado a la posesión, a tener varias casas. Ahora el cliente busca sobre todo experiencias y un estilo de vida. En el caso de Málaga, por ejemplo, es despertarse viendo el mar, disfrutar de un clima maravilloso.

-¿Ha cambiado el perfil del comprador premium?

.Muchísimo. El lujo se ha personalizado por completo. El cliente quiere que la vivienda sea una extensión de su personalidad y de su estilo de vida. Hablamos mucho de co-creación, porque el comprador participa cada vez más en el diseño y la configuración final de la propiedad.

Te encuentras perfiles muy distintos. Desde creadores de contenido o empresarios tecnológicos que priorizan espacios de grabación y conexiones digitales muy potentes, hasta familias que quieren viviendas prácticamente duplicadas: dos dormitorios principales, dos vestidores, dos zonas privadas independientes… porque pueden permitirse no renunciar a nada.

Y eso hace que incluso propiedades impecables terminen siendo reformadas por el nuevo propietario simplemente porque no responden al cien por cien a su idea de vida.

-¿Qué destacaría del cliente actual?

-Ahora podemos ver que se ha rejuvenecido mucho. Ya no se trata solo del cliente de 40 o 50 años que solía comprar antes en la Costa del Sol porque buscaba un sitio para escapar. Ahora muchos lo que quieren es un sitio donde vivir tres, cuatro o seis meses. Ese es un cambio importante.

Hay mucho cliente que no viene directamente, sino que lo hace con un asesor, un gestor de patrimonio. Lo que busca de ese modo es diversificar. Y de repente la Costa del Sol aparece como un sitio muy bueno porque está en fase de crecimiento y tiene menos riesgos. Cada vez hay más fondos, más family office que miran a la Costa del Sol.

-¿En qué posición está la Costa del Sol dentro del mapa internacional del lujo?

-La Costa del Sol ya se ha consolidado como uno de los grandes destinos europeos del lujo residencial. Si miramos España, los grandes focos inmobiliarios premium son Madrid, Barcelona, Baleares y la Costa del Sol. Madrid tiene una enorme fortaleza institucional y financiera, pero no tiene costa. Barcelona sí la tiene, pero en los últimos años ha generado dudas regulatorias y fiscales que han frenado parte de la inversión internacional. Y ahí Andalucía ha sabido posicionarse muy bien.

La Costa del Sol ofrece estabilidad, seguridad, calidad de vida y un clima de inversión muy atractivo. Además, Málaga está incorporando un componente tecnológico y empresarial muy importante.

El crecimiento del ecosistema innovador, el PTA y la llegada de compañías internacionales están transformando el perfil de la demanda. Ya no hablamos solo de segundas residencias; hablamos también de personas que quieren instalarse aquí durante buena parte del año o incluso vivir permanentemente.

-¿Qué diferencia a la Costa del Sol de otros destinos como Baleares?

-Baleares sigue siendo uno de los grandes referentes del lujo europeo, pero tiene dos límites muy claros: el efecto isla y la estacionalidad. En la Costa del Sol hay gente todo el año. Y ha conseguido expandirse. Antes el foco estaba muy concentrado en Marbella y Puerto Banús. Ahora el crecimiento se ha extendido hacia Málaga capital, Estepona y otras zonas de la provincia.

Y hay otro elemento clave: la diversificación internacional. Aquí no dependes solo de una o dos nacionalidades. Hay más de 150 nacionalidades distintas comprando vivienda. Si un mercado se ralentiza, otro crece. Eso da mucha estabilidad. Preveo que si resuelve los retos que tiene siga creciendo mucho.

-¿De qué retos habla?

-El primero es generar confianza y profesionalización. Cuando trabajas con un porcentaje tan alto de compradores internacionales, la seguridad y la transparencia son fundamentales. El cliente extranjero necesita sentir que todo el proceso es profesional y fiable. Y eso implica seguir avanzando en regulación, profesionalización del sector y seguridad jurídica.

El segundo gran reto es la vivienda de calidad. Hay mucha obra nueva, pero hacen falta más facilidades para desarrollar proyectos viables. Los costes de construcción están creciendo muchísimo y los retrasos administrativos terminan afectando directamente a la calidad final o a la viabilidad económica de las promociones.

El Estado tiene que ayudar con rebajas fiscales. Que haya activos que se puedan vender con la calidad adecuada es absolutamente fundamental.

Y el tercer gran reto son las infraestructuras. No se trata solo de crear casas maravillosas, sino de garantizar que los trabajadores puedan llegar. ¿Cuándo va a llegar el tren a Marbella?

-¿Hasta qué punto la falta de infraestructuras puede convertirse en un freno?

-Muchísimo. Nosotros crecimos mucho como país porque éramos baratos. Pero en el momento en que los precios crecen y nos empezamos a comparar con otros mercados más sofisticados, la exigencia sube.

Es necesario acelerar el desarrollo de las infraestructuras, porque si no tienes un tope. Si realmente quieres seguir creciendo, es fundamental que los servicios estén a la altura. En agua, servicios públicos, accesibilidad.

-¿Puede llegar a convertirse en un problema real para atraer inversión futura?

-Sí. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero existe claramente ese riesgo. Ahora mismo la Costa del Sol sigue siendo muy competitiva frente a otros grandes destinos.

-Cuando habla de precios, ¿de qué cifras?

-El segmento más activo ahora mismo en la Costa del Sol se mueve aproximadamente entre los cinco y los diez millones de euros. Por encima de esa cifra sigue existiendo mercado, pero es más complicado de vender.

-Málaga capital está viviendo una transformación enorme. ¿También se nota en el residencial de lujo?

-Totalmente. De hecho, es uno de los cambios más interesantes que estamos viendo. Antes diferenciábamos claramente dos mercados: Málaga capital y la Costa del Sol. Ahora se están fusionando.

Ahora mismo, en ciertas cosas, Málaga está cogiendo el relevo a Barcelona. Los promotores quieren invertir en Málaga capital, están pidiendo edificios para rehabilitar y zonas para hacer obra nueva. Y eso es porque ese cliente internacional más urbano ve que Málaga es interesante. Málaga necesita generar producto para ese público internacional y los promotores están dispuestos.

Un ejemplo de esto es que estamos asesorando a promotores para hacer un producto más internacional en Málaga. Eso es algo que va a cambiar la ciudad.

-¿Qué reclama ese cliente del que habla?

-Sobre un producto con servicios añadidos las 24 horas. Hablamos de un cliente muy cómodo, que quiere tenerlo todo listo. Esto es lo que tiene que ocurrir en Málaga. Es un cliente que quiere aterrizar en el aeropuerto y estar viviendo cómodamente al día siguiente sin preocuparse por nada.

-¿Existe potencial real para que Málaga se convierta en un gran destino europeo del lujo urbano?

-Sí. Lo que falta ahora mismo es producto. El Ayuntamiento tiene una visión muy innovadora y es interesante que pueda ayudar, por ejemplo, en operaciones de cambio de uso, que un promotor pueda coger un edificio de oficinas y hacer un determinado tipo de viviendas, con spa, con gimnasio.

-En paralelo existe una crisis evidente de acceso a la vivienda. ¿Cómo convive eso con el lujo inmobiliario?

-Como Dils Lucas Fox somos muy sensibles con este tema y apoyamos todas las iniciativas que tengan que ver con la vivienda asequible. Pero son mercados completamente distintos y es importante explicarlo bien. El comprador que adquiere una vivienda de diez millones de euros no está compitiendo con quien busca una vivienda asequible. El problema de la vivienda accesible tiene mucho más que ver con la falta de oferta y de suelo disponible.

Lo que hace falta es facilitar promociones asequibles, agilizar trámites, liberar suelo y ayudar a que los números salgan para los promotores. Porque si los proyectos no son viables económicamente, las viviendas simplemente no se construyen. Nosotros, de hecho, defendemos mucho la colaboración público-privada en este ámbito.

-¿Cree que existe una percepción equivocada sobre el impacto del lujo inmobiliario en el mercado más asequible?

-Sí, muchas veces se mezclan debates que realmente son distintos. El desarrollo de vivienda premium no impide construir vivienda asequible. De hecho, una ciudad necesita distintos tipos de producto residencial para funcionar correctamente.

-Para terminar, si tuviese que imaginar la Málaga de los próximos diez años, ¿a qué ciudad europea se parecería?

-Málaga tiene capacidad para convertirse en ese sustituto de Barcelona. La compararía con Barcelona, como un sitio de lujo con ese glamour, pero que también tuviera ese legado de la España del sur. Todo lo que tiene que ver con ese legado andaluz puede ser bastante único.