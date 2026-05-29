Memorizaban el PIN de sus tarjetas en las máquinas del Cercanías y les arrasaban las cuentas: 7 detenidos en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Siete personas han sido detenidas en Málaga por robar carteras y bolsos a viajeros en la red de Cercanías. Los detenidos memorizaban el PIN de las tarjetas en las máquinas expendedoras de billetes y luego sustraían los objetos usando el gentío de las estaciones. Tras el robo, acudían a bancos cercanos para sacar dinero en efectivo con las tarjetas sustraídas. La mayoría de las víctimas eran turistas extranjeros recién llegados al aeropuerto de Málaga y desplazándose a localidades cercanas como Torremolinos y Fuengirola.

La Policía Nacional ha detenido a siete personas que se dedicaban a sustraer carteras y bolsos a viajeros en la red de Cercanías de Málaga. Los arrestados aprovechaban el trayecto o las aglomeraciones en las estaciones para hacerse con las tarjetas de crédito de sus víctimas y acudir después a entidades bancarias cercanas para sacar dinero en efectivo.

La operación se desarrolló en dos fases y fue dirigida por el Grupo Zonal de Hurtos, una unidad especializada en este tipo de delitos. El punto de partida fue el aumento de denuncias registrado en las últimas semanas, presentadas en su mayor parte por turistas extranjeros que habían llegado al aeropuerto de Málaga y se desplazaban en tren a localidades como Torremolinos, Fuengirola o la propia capital.

Las grabaciones de las cámaras de videovigilancia resultaron fundamentales para reconstruir el modo de actuar de los grupos. Las imágenes mostraron cómo los presuntos autores se aproximaban a sus víctimas en las máquinas expendedoras de billetes, fingían ayudarles u ofrecían conversación y, en ese momento, memorizaban el PIN de las tarjetas que estas utilizaban. Después las seguían hasta los trenes y, amparándose en el gentío de los andenes o del interior de los vagones, les robaban la cartera o el bolso. A continuación se desplazaban a una sucursal bancaria próxima para retirar efectivo con las tarjetas sustraídas.

Una vez identificado el patrón, el Grupo Zonal de Hurtos intensificó la presencia policial en estaciones y trenes, con el apoyo de otras unidades. En la primera fase se detuvo a cinco hombres, todos ellos integrantes de un grupo criminal itinerante, cuando estaban a punto de reunirse en una estación de ferrocarril. El resto de miembros de ese grupo no ha podido ser localizado todavía, ya que se trata de personas que se mueven por todo el territorio nacional. Los agentes continúan con las pesquisas para proceder a su detención.

Una semana después se localizó a dos mujeres de 39 años en la estación de Cercanías de Guadalhorce. Acababan de bajar de un tren procedente de Fuengirola y se disponían a subirse de nuevo en dirección a esa misma localidad. En el momento del arresto les fueron intervenidos dinero en efectivo, tanto en euros como en moneda extranjera, y diversos efectos relacionados con la comisión de este tipo de hechos.