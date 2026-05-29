La Guardia Civil salva la vida de un hombre en estado crítico en un hostal de Mollina (Málaga)

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil de Campillos rescató a un hombre en estado crítico en un hostal de Mollina tras un aviso de su esposa, que no lograba contactar con él. Los agentes accedieron a la habitación usando una escalera telescópica y forzaron la puerta al encontrar al hombre inconsciente, con signos de hipotermia y deshidratación. El hombre había sufrido un coma diabético y recibió las primeras maniobras de auxilio por parte de los agentes, que lo estabilizaron hasta la llegada de los servicios médicos. La rápida intervención y las medidas adoptadas por la Guardia Civil fueron clave para salvar la vida del afectado, según informaron los médicos.

Efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Campillos (Málaga) intervinieron el pasado mes de abril en el auxilio de un hombre que se encontraba en estado crítico en un establecimiento hostelero de la localidad malagueña de Mollina.

La actuación se inició tras recibir un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS), alertados por la esposa del auxiliado, residente en Barcelona, ante la imposibilidad de localizar a su marido desde la jornada anterior.

El hombre se encontraba alojado en dicho establecimiento de forma temporal por motivos laborales. Tras personarse en el lugar y verificar, junto al responsable del hostal, que no había respuesta desde el interior de la habitación, los agentes procedieron a realizar una inspección, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Por la imposibilidad de otra alternativa, utilizaron una escalera telescópica para acceder a una ventana situada a cinco metros de altura, desde la cual observaron al hombre tendido en el suelo e inmóvil.

Ante la gravedad de la situación, los guardias civiles forzaron la puerta de entrada. Una vez en el interior, hallaron al varón en posición lateral, inconsciente y con signos de hipotermia, deshidratación y dificultades respiratorias.

Según los datos recabados, el afectado había quedado en ese estado tras sufrir un coma diabético después de salir de la ducha. Los agentes realizaron las primeras maniobras de auxilio, procediendo a colocar al hombre en la cama y a cubrirlo con mantas para estabilizar su temperatura corporal hasta la llegada de la asistencia sanitaria.

Los servicios médicos desplazados al lugar informaron de la dificultad para localizar el pulso del paciente debido a su debilidad extrema. Tras una primera intervención en el establecimiento, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Comarcal de Antequera, donde los facultativos lograron su estabilización.

Los informes médicos posteriores han señalado que la rapidez de la intervención y las medidas iniciales adoptadas fueron determinantes para preservar la vida del auxiliado.