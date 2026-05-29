14 detenidos en Málaga por transformar armas inutilizadas en pistolas operativas para venderlas en el mercado negro

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional de Fuengirola ha desmantelado una red criminal que transformaba armas inutilizadas en armas de fuego operativas para su venta ilegal. La operación se ha saldado con 14 detenidos y la incautación de 19 pistolas, seis revólveres, subfusiles, escopetas y más de 1.300 cartuchos. Los detenidos adquirían armas detonadoras en países de la UE, las modificaban en talleres clandestinos y las vendían a grupos delictivos, obteniendo grandes beneficios económicos. A los integrantes del grupo se les imputan delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal, allanamiento de morada y usurpación de funciones públicas.

La Policía Nacional de Fuengirola ha desarticulado una red criminal dedicada a transformar armas inhabilitadas para el disparo en armas de fuego operativas con munición real para su posterior venta en el mercado negro. La operación se ha saldado con 14 detenidos.

La investigación arrancó en octubre, cuando agentes de la Comisaría Local de Fuengirola comenzaron a seguir los pasos de un grupo organizado que adquiría armas detonadoras —inhabilitadas mediante el bloqueo u obturación del cañón— en países de la Unión Europea, donde su comercialización es legal. Una vez en España, las modificaban para convertirlas en armas capaces de disparar proyectiles reales, que después vendían en el mercado negro a grupos delictivos. El negocio les reportaba importantes beneficios económicos que, según la Policía, les permitían mantener un alto nivel de vida.

La operación se desarrolló en dos fases. En la primera se detuvo a cuatro personas y se practicaron otros tantos registros domiciliarios, en los que se intervinieron cuatro pistolas, un revólver, 275 cartuchos de distintos calibres, tres sprays de defensa personal, una placa-emblema de Policía y numerosas herramientas para el fresado de cañones, entre ellas taladros profesionales.

La segunda fase se prolongó entre noviembre y mayo e implicó vigilancias, seguimientos y trabajo de inteligencia policial por parte del Grupo de Robos de la Comisaría de Fuengirola. Culminó este jueves con la detención de otras 12 personas, entre ellas el líder del grupo y el llamado "conseguidor" de las armas, en las localidades de Fuengirola, Benalmádena, Coín, Mollina y Puente Genil (Córdoba).

Los registros de esta segunda fase permitieron localizar el zulo o "guardería" donde se almacenaba el grueso del armamento, así como un taller clandestino en Benalmádena utilizado por el cabecilla para realizar las modificaciones. Entre el material incautado destacan 19 pistolas —nueve de ellas ya modificadas y listas para disparar—, seis revólveres, más de 1.300 cartuchos, tres sprays de defensa personal, una placa-emblema de Policía, 20 silenciadores, 4.800 euros en efectivo, 15 teléfonos móviles y varias armas largas, entre ellas subfusiles tipo G36 y AR4 y diversas escopetas.

A los 13 hombres y una mujer detenidos se les imputan delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de armas, tenencia ilícita de armas, munición y explosivos, delito contra la salud pública, allanamiento de morada, usurpación de funciones públicas, amenazas y coacciones. La investigación continúa abierta y los detenidos pasarán a disposición judicial a lo largo del fin de semana.