Tres pastores se formarán en fincas de Málaga y Cádiz: así son las nuevas becas de Fundación Unicaja y Serranías Vivas

Las claves

Las claves Generado con IA Tres aprendices de pastor se formarán durante nueve meses en fincas de Málaga y Cádiz gracias a becas de Fundación Unicaja y Serranías Vivas. El proyecto Pastoreo Vivo busca visibilizar la ganadería extensiva y el pastoreo como herramientas de conservación ambiental y prevención de incendios. La iniciativa incluye talleres para ganaderos, sesiones divulgativas y formación en gestión administrativa, tecnologías innovadoras y preservación de razas autóctonas. El objetivo es asegurar la continuidad de la ganadería extensiva, reforzar el tejido empresarial local y fomentar el empleo verde y el emprendimiento entre jóvenes.

Tres aprendices de pastor podrán formarse durante nueve meses en fincas del entorno de los Parques Naturales de Grazalema, Los Alcornocales y Sierra de las Nieves en las provincias de Cádiz y Málaga gracias a las becas que impulsan Fundación Unicaja y la Asociación Serranías Vivas.

Esta iniciativa forma parte del proyectoPastoreo Vivo: sostener la ganadería para mantener el entorno natural, promovido por la Asociación Serranías Vivas y que ha sido seleccionado en la convocatoria de proyectos medioambientales de la Fundación este año.

El proyecto también contempla talleres para ganaderos y sesiones de divulgación y sensibilización, según han informado a través de un comunicado.

El pastoreo, una gran herramienta de conservación

Pastoreo Vivo tiene como objetivos visibilizar la ganadería extensiva y el pastoreo como herramientas de conservación ambiental, prevención de incendios, preservación de razas autóctonas y generación de empleo verde.

Además, la iniciativa hace hincapié en la recuperación de oficios tradicionales y permitirá reforzar el tejido empresarial de la comarca y promocionar el emprendimiento entre los jóvenes abriendo nuevas oportunidades y modelos de negocio.

Así, los tres aprendices de pastor se formarán en ganadería extensiva regenerativa hasta el próximo enero de 2027 gracias a estas becas promovidas por Serranías Vivas con el respaldo de Fundación Unicaja.

Las personas beneficiadas en este programa serán tutorizadas en las fincas mentoras de Rodrigo Mangana, Juan Mateo y José Miguel Sánchez Lirios con el acompañamiento de ganaderos con experiencia.

Junto al programa de becas, el proyecto también contempla el desarrollo de talleres colaborativos para conocer modelos alternativos de gestión dirigidos a ganaderos.

En ellos se abordarán la gestión administrativa y burocrática de las explotaciones, ayudas y subvenciones, tecnologías y prácticas innovadoras, razas autóctonas y semillas tradicionales, así como infraestructuras y herramientas artesanas vinculadas al manejo ganadero regenerativo.

También están previstas sesiones de divulgación y sensibilización para centros educativos, comunidades locales y público general donde se podrá conocer testimonios de ganaderos del entorno para promover la transmisión de saberes populares y la acción comunitaria.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha visitado en Grazalema una de las fincas mentoras participantes en el proyecto, acompañado por la presidenta de Serranías Vivas, Carmen Bueno y los tres becados en el programa, que busca asegurar la continuidad de la ganadería extensiva de pequeños rumiantes, fundamental para la conservación del paisaje y la biodiversidad, mediante la capacitación de nuevos profesionales del sector agroganadero y la implantación de prácticas regenerativas en las Sierras Béticas Occidentales.