La gran transformación de la línea Bobadilla-Algeciras suma otra obra millonaria en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Adif licita por 21,6 millones de euros la renovación de un tramo de 6,5 km entre Bobadilla y Ronda para modernizar la línea Bobadilla-Algeciras. Las obras buscan preparar la infraestructura para la futura electrificación y reforzar la conexión ferroviaria con el Puerto de Algeciras. El proyecto incluye mejoras integrales en vía, plataforma, drenaje y adaptación de estructuras, con elementos que permitirán la circulación de trenes de ancho ibérico e internacional. El plazo de ejecución de las obras es de 13 meses y las ofertas podrán presentarse hasta el 26 de junio.

Apenas una semana después de que fuese objeto del Consejo de Ministros, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pone en marcha el proceso de contratación de una actuación clave en la modernización de la estratégica línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras.

El organismo estatal ha sacado a licitación por 21,6 millones de euros (IVA incluido) las obras para renovar un tramo de 6,5 kilómetros entre Bobadilla y Ronda, en la provincia de Málaga, con el objetivo de preparar la infraestructura para la futura electrificación del corredor y reforzar la conexión ferroviaria con el Puerto de Algeciras, el de mayor tráfico de España.

El contrato, cuyo plazo de ejecución es de 13 meses, permanecerá abierto a ofertas hasta el próximo 26 de junio y se centra en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 20+000 y 26+500 de la línea Bobadilla-Algeciras.

La actuación forma parte del proceso de modernización de una infraestructura considerada estratégica tanto por el Gobierno central como por la Unión Europea, al integrarse en los corredores Mediterráneo y Central de la Red Transeuropea de Transporte.

El proyecto contempla una intervención integral sobre la vía y la plataforma ferroviaria para mejorar las prestaciones de la línea y permitir, a medio plazo, la implantación de la electrificación.

Además, se introducen elementos polivalentes que facilitarán en el futuro la circulación tanto de trenes de ancho ibérico como internacional.

Entre las actuaciones previstas destaca la renovación completa de la vía simple, sustituyendo el actual carril 54 E1 por otro de mayores prestaciones, tipo 60 E1, además del reemplazo de traviesas y balasto.

También se ejecutarán ajustes del trazado ferroviario para corregir limitaciones geométricas y adaptar los gálibos necesarios para la electrificación.

El proyecto incluye mejoras hidráulicas y de drenaje para aumentar la resiliencia de la línea frente a episodios de lluvias intensas.

Para ello se construirán nuevas cunetas de hormigón, nueve obras de drenaje transversal bajo la vía y once actuaciones de drenaje en caminos paralelos.

Otro de los puntos relevantes será la adaptación de estructuras y pasos superiores. En el paso superior situado en el punto kilométrico 21+600 se ejecutará una nueva estructura de losa para permitir el rebaje de la rasante ferroviaria y ganar altura suficiente para la futura catenaria.

Asimismo, el proyecto prevé pequeñas actuaciones de movimiento de tierras, construcción de muros guardabalasto y trabajos de mejora estructural en distintos puntos del trazado.