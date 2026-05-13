Agreden a una trabajadora municipal en Totalán: la presunta autora ya atacó al alcalde y fue internada por trastorno bipolar

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Las claves Generado con IA Una trabajadora municipal de Totalán ha sido agredida en el consultorio médico mientras realizaba labores de limpieza, resultando herida. La presunta agresora es una vecina que ya fue condenada en 2011 por atacar al alcalde y fue internada por un trastorno bipolar. El Ayuntamiento de Totalán ha condenado públicamente la agresión, expresando su apoyo a la víctima y anunciando medidas para proteger a los empleados municipales. Se ha convocado una concentración y un minuto de silencio en rechazo a la violencia y en apoyo a la trabajadora agredida.

Una trabajadora municipal del servicio de limpieza ha resultado herida tras sufrir una agresión en el consultorio médico de la localidad malagueña de Totalán mientras desempeñaba sus funciones habituales. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del pasado 8 de mayo y, según han informado fuentes cercanas al caso, la víctima sufrió heridas físicas de diversa consideración.

Las lesiones fueron recogidas en un parte médico que ya ha sido puesto a disposición judicial junto con la correspondiente denuncia presentada ante los juzgados. La agresión se produjo en las instalaciones sanitarias donde trabaja el alcalde del municipio, , enfermero de profesión, aunque en ese momento no se encontraba en el consultorio.

Según ha adelantado EFE, la presunta agresora es una vecina del municipio que ya fue condenada en 2011 por la Audiencia Provincial de Málaga a tres años de internamiento en un centro psiquiátrico para recibir tratamiento por un trastorno bipolar, después de agredir al regidor cuando sobre ella pesaba una orden judicial que le prohibía acercarse o comunicarse con él a menos de 50 metros.

Aquel incidente se produjo el 18 de agosto de 2010, cuando la mujer irrumpió en el centro de salud de Totalán mientras el alcalde atendía a una paciente. Según recogía la sentencia, comenzó a gritarle que “le había arruinado la vida” y le responsabilizó de la retirada de la custodia de sus hijos. Posteriormente, lo agarró “violentamente por el cuello”, teniendo que intervenir otro médico presente en la consulta para separarla.

Los antecedentes se remontaban a meses antes, cuando los servicios sociales comunitarios, ubicados en el Ayuntamiento de Totalán, habían tramitado un expediente que concluyó con la privación de la patria potestad de sus hijos.

El 1 de junio de 2010, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga dictó además una resolución judicial que prohibía a la mujer comunicarse “por cualquier medio” con el alcalde o aproximarse a menos de 50 metros del edificio consistorial. Tras la agresión de agosto de ese año fue denunciada por atentado y quebrantamiento de medida cautelar.

Tras la nueva agresión ocurrida este mes, el Ayuntamiento de Totalán ha emitido un bando municipal en el que expresa “su más firme condena y rechazo” ante los hechos sufridos por la trabajadora “mientras desempeñaba sus funciones al servicio de la ciudadanía”.

En el comunicado, el Consistorio considera que lo sucedido constituye un comportamiento “absolutamente intolerable que atenta no solo contra la integridad física y moral de la empleada afectada, sino también contra los valores de respeto, convivencia y civismo que deben regir en nuestra sociedad”.

La Corporación municipal también ha trasladado públicamente todo su apoyo y solidaridad a la víctima y al resto de empleados municipales, al tiempo que reafirma su compromiso con la protección de los trabajadores y anuncia la adopción de “cuantas medidas sean necesarias” para garantizar su seguridad y dignidad en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, el Ayuntamiento ha convocado una concentración y un minuto de silencio el próximo jueves a las 13.30 horas ante la Casa Consistorial como muestra de rechazo a cualquier acto de violencia y en apoyo a la trabajadora agredida.