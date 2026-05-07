Fallece un trabajador de 51 años tras quedar atrapado en un camión de la basura en Mollina

Archivo - Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía (imagen de archivo). Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Un trabajador de 51 años ha fallecido tras quedar atrapado en un camión de la basura en Mollina (Málaga). El accidente ocurrió sobre las 02:30 horas, cuando el hombre quedó atrapado entre la caja y la cabina del vehículo en la avenida Casería del Rey. Intervinieron la Guardia Civil, servicios sanitarios y bomberos, quienes liberaron el cuerpo del trabajador. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios, no se pudo salvar la vida del trabajador. El caso ha sido comunicado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Un trabajador de 51 años ha fallecido al quedar atrapado en un camión de la basura en la madrugada de este jueves en el municipio malagueño de Mollina, según ha informado el 112.

El suceso tuvo lugar sobre las 02.30 horas de la madrugada, cuando el 112 atendió un aviso de socorro por un trabajador de la basura que había quedado atrapado entre la caja y la cabina de un camión en la avenida Casería del Rey, en Mollina.

De inmediato, se activó a efectivos de Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y al Consorcio Provincial de Bomberos para su rescate.

Fuentes de Bomberos han informado de que tuvieron que intervenir para liberar el cuerpo del trabajador que había quedado atrapado.

A pesar de la actuación de los servicios sanitarios, no se pudo hacer nada por salvar la vida del hombre, según han explicado.

De todo ello se ha informado a Inspección del Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.