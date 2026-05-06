Declaran obras de emergencia los trabajos para reparar las presas y los cauces dañados por las lluvias en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno andaluz declara de emergencia las obras para reparar presas y cauces dañados por las intensas lluvias entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. En Málaga, se invertirán 7,5 millones de euros para restaurar las presas de Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce. Se realizarán siete actuaciones de emergencia en cauces de Málaga por un valor de 16,5 millones de euros. Las reparaciones buscan restablecer la seguridad hidráulica, proteger explotaciones agrarias y núcleos rurales, y evitar más daños económicos y sociales.

El tren de borrascas que azotó Andalucía entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 ha obligado al Gobierno andaluz a considerar de emergencia las obras de reparación en infraestructuras hidráulicas del dominio público hidráulico y en cauces intracomunitarios de Andalucía. El valor de estos trabajos, a nivel regional, asciende hasta los 87.501.585 euros.

Los daños se produjeron por la acumulación de precipitaciones muy superiores a la media y que registraron graves inundaciones y daños en infraestructuras hidráulicas del dominio público hidráulico y en cauces intracomunitarios, según han informado en un comunicado.

En el caso de las actuaciones de emergencia en infraestructuras hidráulicas, se han dictado seis resoluciones de emergencias que abarcan otras tantas actuaciones. En Málaga en concreto los trabajos tendrán un coste de 7.540.712 euros. Con este dinero, se llevará a cabo la reparación de los daños producidos en las presas e instalaciones anexas de Guadalhorce, Guadalteba y Conde de Guadalhorce que pertenecen al sistema Guadalhorce-Limonero.

Con respecto a las actuaciones de emergencia en cauces, se ha dictado una resolución de emergencia que abarca un total de 20 actuaciones repartidas en cuatro provincias. En el caso de Málaga se llevarán a cabo un total de siete actuaciones por 16.566.327 euros.

El objetivo es restablecer la seguridad hidráulica, garantizar el correcto funcionamiento de embalses, canales y demás infraestructuras estratégicas, asegurar la conectividad de explotaciones agrarias y núcleos rurales, y prevenir nuevos riesgos para la población, el medio ambiente y la actividad económica. Con las actuaciones, se reduce el impacto económico sobre agricultores, regantes y municipios afectados, evitando una mayor pérdida de producción y favoreciendo la recuperación del tejido económico y social.

Otras actuaciones

En la provincia de Cádiz, en concreto en el Guadalete, se llevará a cabo la construcción o reconstrucción en los canales de transporte de Guadalcacín y de Costa Noroeste y Margen Izquierda del Guadalete por 4.388.379 euros. Asimismo, también en este sistema de explotación, se hará una reparación de los daños en las infraestructuras del Azud de El Portal, en las presas de Los Hurones, de Guadalcacín, de Zahara-El Gastor, Bornos y Arcos; así como en el en el trasvase Guadiaro-Majaceite, por valor de 8.614.952 euros.

En el Campo de Gibraltar, se llevará a cabo la reparación de los daños producidos en el entorno de las presas de Charco Redondo, Guadarranque, La Presilla DI-1, en el canal de la Almoraima y en las captaciones de la Viñuela, por 8.308.803 euros. Por último, en el sistema Barbate, se hará una reparación en la presa de Almodóvar por deslizamiento de ladera en el camino de acceso; así como en las infraestructuras de las presas de Celemín y Barbate, por 2.312.797 euros.

Por último, en la provincia de Granada, en el sistema de explotación Béznar-Rules, se va a actuar de manera urgente en las zonas regables de la comarca y en las presas de Béznar y Rules, y en el azud de Vélez y partidor de Cañizares, por 1.894.780 euros.

Con respecto a las actuaciones de emergencia en cauces, se ha dictado una resolución de emergencia que abarca un total de 20 actuaciones repartidas en cuatro provincias. En Almería se prevén dos actuaciones por 3.203.486 euros; en Cádiz, nueve por 30.940.261 euros; y en la provincia de Granada, otras dos por 3.731.083 euros.