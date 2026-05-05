Málaga vuelve a teñir de azul su costa: 45 playas de la provincia cuentan con esta bandera, sello de calidad, este 2026

Las claves

Las claves Generado con IA La provincia de Málaga mantiene 45 playas con Bandera Azul en 2026, consolidándose como referente del litoral español. Marbella destaca en el ranking nacional con 10 distinciones (8 playas y 2 puertos deportivos), siendo el único municipio andaluz en el top 10. Fuengirola recibe un doble reconocimiento especial por accesibilidad y prevención de riesgos solares, situando a Málaga como líder en adaptación del litoral. El galardón Bandera Azul exige calidad excelente de aguas, cumplimiento de la Ley de Costas, accesibilidad y servicios de socorrismo, y ahora se concede por dos años bajo seguimiento anual.

El litoral malagueño vuelve a izar sus banderas azules. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha hecho públicos este 5 de mayo los galardones Bandera Azul 2026, y la provincia de Málaga consolida su posición como uno de los grandes referentes del litoral español.

Con 45 playas distinguidas, repartidas entre doce municipios costeros, la Costa del Sol mantiene su músculo en un año en el que España bate récord absoluto: 794 banderas azules en total, 44 más que en 2025, con 677 ondeando en playas, 111 en puertos deportivos y 6 en embarcaciones turísticas.

España sigue siendo el primer país del mundo en este galardón, el 15 % de las playas con Bandera Azul del planeta están en territorio español, y Andalucía es la segunda comunidad autónoma del ranking nacional, con 143 playas distinguidas (cinco más que el año pasado), solo por detrás de la Comunidad Valenciana. Dentro de Andalucía, Málaga vuelve a tirar del carro.

Si hay un nombre propio que destacar, es el de Marbella. El municipio se cuela en el top 10 español de banderas azules, ocupando el octavo puesto con 10 distinciones: 8 para sus playas y 2 para sus puertos deportivos.

Es, además, el único municipio andaluz que aparece en esta lista de honor, dominada por localidades de Galicia (Sanxenxo, Vigo), Murcia (Águilas, Cartagena) y la Comunidad Valenciana (Orihuela, Cullera, Denia, Torrevieja).

El listado marbellí 2026 incluye Cabopino, El Cable, El Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Los Monteros (Adelfas), San Pedro de Alcántara (Guadalmina) y Venus-Bajadilla. Respecto a 2025, el cambio más llamativo es la ausencia de Puerto Banús-Levante, que cae del listado. Compensa parcialmente la consolidación de Nagüeles y Casablanca, que ahora figuran agrupadas bajo una única denominación.

Fuengirola, la sorpresa del año

El verdadero protagonista en términos cualitativos no está en el conteo de playas, sino en las Menciones Especiales que ADEAC concede cada año a los tres municipios españoles que más se distinguen en cuatro categorías.

Y ahí, Fuengirola firma un doblete sin precedentes: aparece reconocida tanto en Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad, junto a Alcudia (Baleares) y Torremolinos (Málaga), como en la nueva mención, Soludable, dedicada a la prevención de riesgos relacionados con la temperatura y el sol, donde comparte podio con Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Mijas (Málaga).

Que dos municipios malagueños aparezcan entre los tres mejores de España en accesibilidad, y otros dos entre los tres mejores en prevención solar, no es casualidad. La provincia se ha posicionado como referente en la adaptación de su litoral: pasarelas, sillas anfibias, personal especializado en baño asistido y, ahora, infraestructuras de sombra y educación frente al sol.

Málaga capital mantiene sus siete banderas (Caleta, El Dedo, El Palo, Malagueta, Misericordia, Pedregalejo y San Andrés), un dato relevante para una ciudad cuyo litoral combina uso urbano intensivo con una importante presión turística. Mijas, por su parte, repite con cinco: Calahonda I (Royal Beach-La Luna), Calahonda (Riviera), El Bombo, El Chaparral y La Cala.

En la Axarquía, Nerja y Torremolinos suman cuatro cada una. Nerja brilla con sus clásicas Burriana, Maro, Playazo-Chucho y Torrecilla; Torremolinos firma un cuadro completo con El Bajondillo, La Carihuela-Montemar, Los Álamos y Playamar. Torrox mantiene tres (Cenicero-Las Dunas, El Morche y Ferrara) y Vélez-Málaga otras tres (Benajarafe, La Caleta y Torre del Mar). Fuengirola completa con cuatro (Boliches-Gaviotas, Carvajal, Castillo-Ejido y Fuengirola).

Los movimientos del año: altas, bajas y recuperaciones

Comparando con 2025, hay tres movimientos importantes. Benalmádena recupera Torrebermeja-Santa Ana, que había perdido el galardón. Es una buena noticia para un municipio que pasa de dos a tres banderas (suma a Carvajal y Fuente de la Salud).

Manilva, por otro lado, incorpora Las Gaviotas, que se une a Sabinillas y permite al municipio del extremo occidental duplicar su presencia en el listado.

Y, como ya se ha apuntado, Marbella pierde Puerto Banús-Levante, aunque el conteo total de la provincia se mantiene clavado en 45 gracias a las altas en Benalmádena y Manilva.

Más allá de las playas

Andalucía suma 22 banderas en puertos deportivos en 2026 (dos más que el año pasado), y Málaga aporta varios al cómputo regional.

La provincia también figura en el reducidísimo club de embarcaciones turísticas sostenibles: en toda España solo hay 6, y 4 son andaluzas, repartidas entre Huelva y Málaga.

Un nicho minúsculo pero significativo, que premia a los operadores que realizan excursiones costeras compatibles con la protección del medio marino.

Conviene recordar lo que hay detrás de cada bandera. ADEAC exige calidad excelente de aguas de baño durante toda la temporada anterior, cumplimiento estricto de la Ley de Costas, accesibilidad, servicios de socorrismo dotados, educación ambiental obligatoria y protección de ecosistemas litorales.

El motivo más frecuente para no obtener la distinción, según la nota de ADEAC, es no alcanzar la calidad excelente en las analíticas de agua; el segundo, el incumplimiento de la Ley de Costas por exceso de ocupación o instalaciones no autorizadas.

Además, hay una novedad técnica relevante en el marco de este galardón: Esta bandera azul se concede por un periodo de dos años, un mecanismo de transición que ADEAC implementa en respuesta a los cambios normativos de la Unión Europea (norma ISO/IEC 17065:2012 y Directiva UE 2024/825). Eso sí, condicionado al cumplimiento continuo de los criterios y al seguimiento anual durante 2027.