Investigan a una mujer en Coín por tener perros en malas condiciones y hallar el cadáver de otro en una bolsa

Una patrulla del Seprona de Villanueva de Córdoba en una investigación. Guardia Civil

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Las claves Generado con IA Una mujer ha sido investigada en Álora (Málaga) por presunto maltrato y abandono animal tras hallarse varios perros en mal estado y el cadáver de otro en una bolsa. Los agentes del Seprona localizaron a tres perros vivos en condiciones higiénico-sanitarias deficientes, sin agua, comida ni refugio adecuado, y con carencia de documentación veterinaria. El cadáver de un perro, propiedad de la investigada, fue hallado en avanzado estado de descomposición y con microchip, tras ser denunciada su muerte por un testigo. Los tres perros vivos y el cadáver fueron intervenidos cautelarmente y trasladados para valoración veterinaria y necropsia para esclarecer las causas de la muerte.

Una mujer ha sido investigada por la supuesta comisión de un delito de maltrato y abandono animal en una parcela ubicada en la localidad malagueña de Álora por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Compañía de la Guardia Civil de Coín (Málaga).

En concreto, los agentes del Seprona localizaron varios perros en muy mal estado, incluso hallaron el cadáver de otro en avanzado estado de descomposición, oculto en el interior de una bolsa de plástico, según han informado en un comunicado.

La actuación se inició tras la colaboración ciudadana al denunciarse en dependencias oficiales que en una parcela que esta mujer tenía arrendada se encontraban varios perros sueltos que permanecían prolongados periodos de tiempo sin supervisión ni cuidados, llegando a salir del perímetro de la finca invadiendo vías y caminos próximos, con el consiguiente peligro para la seguridad vial, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, tras esta información, los agentes del Seprona realizaron una inspección presencial en la parcela donde encontraron los animales con importantes deficiencias higiénico-sanitarias, con abundantes excrementos en la zona donde deambulaban los perros, ausencia de agua y comida disponible, falta de refugios adecuados para guarecerse de las inclemencias meteorológicas.

De igual modo, se constató que dos de los tres perros presentes en el lugar carecían de chip identificación obligatoria y ninguno disponía de cartilla sanitaria ni documentación veterinaria.

Tras solicitar autorización a la mujer, los agentes accedieron al interior del inmueble donde observaron una acumulación considerable de suciedad y excrementos.

El denunciante informó a los agentes de la existencia de un perro fallecido en el interior de la vivienda que existía en la finca, aportando una imagen en la que se observaba al animal atrapado en la reja de una ventana de un patio interior, extremo que la responsable reconoció a los agentes, quienes localizaron el cadáver del animal en avanzado estado de descomposición dentro de una bolsa de basura en el interior de la vivienda. Los guardias civiles verificaron que este animal portaba microchip de identificación y que era propiedad de la investigada.

Ante todos los indicios observados, los agentes del Seprona procedieron a la intervención cautelar de los tres perros vivos y del cadáver del animal fallecido, siendo trasladados por personal de un centro zoosanitario con el fin de que facultativos veterinarios realizaran una valoración clínica de los animales vivos y determinaran mediante necropsia las posibles causas de la muerte del otro perro.

Como resultado de las actuaciones, la responsable de los animales fue citada en calidad de investigada por la supuesta comisión de los delitos de maltrato y abandono animal.

Por otro lado, la Guardia Civil ha recordado la importancia de garantizar en todo momento las condiciones adecuadas de bienestar, alimentación, higiene y control sanitario de los animales, obligaciones que recaen sobre sus propietarios o responsables.