El Gobierno vuelve a la carga contra la Junta y los hoteleros por el "bulo" del AVE: "Deberían pedir perdón"

Zona de trabajos de reparación en la línea de Alta Velocidad Madrid-Málaga, que se reabrirá el 30 de abril, en Álora. EFE/Jorge Zapata

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno acusa a la Junta de Andalucía y a los hoteleros de difundir un "bulo" sobre las pérdidas económicas por el corte del AVE Málaga-Madrid. El subdelegado Javier Salas exige al presidente andaluz, Juanma Moreno, y a la patronal hotelera que pidan perdón por alarmar sobre supuestas pérdidas de 1.300 millones de euros. Los datos turísticos oficiales muestran un incremento del 19,2% en la llegada de viajeros nacionales a Málaga y un 24,7% en las pernoctaciones respecto a 2023. El Gobierno destaca el buen comportamiento del turismo en el primer trimestre, desmintiendo que el corte del AVE haya perjudicado gravemente al sector hotelero.

La guerra política generada en torno al corte de la conexión directa del AVE Málaga-Madrid a principios del pasado mes de febrero se mantiene viva.

Por más que este 30 de abril se recuperará en precario parte de la infraestructura dañada por el desprendimiento de un talud en Álora y, de este modo, se retomará el enlace ferroviario sin necesidad de transbordo en autobús, el Gobierno de España ha cargado duramente este lunes contra la Junta de Andalucía y los empresarios hoteleros.

En concreto, ha sido el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, quien aprovechando los buenos datos turísticos del pasado mes de marzo ha criticado la actitud del Gobierno regional y de la patronal hotelera cuando alarmaron de que la falta de conexión ferroviaria iba a causar pérdidas económicas millonarias.

"Los datos turísticos oficiales vuelven a desmentir el bulo lanzado por el PP sobre las pérdidas del sector hotelero por la falta de conexión directa del AVE Málaga-Madrid”, afirma Salas, quien ha apuntado de manera directa al presidente andaluz, Juanma Moreno, y al máximo responsable de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

"Debería pedir perdón y retractarse por difundir el bulo de pérdidas de 1.300 millones de euros", asegura sobre Moreno Bonilla, al tiempo que le hace responsable de "un bulo que fue fabricado el pasado 16 de marzo en la sede del PP de Málaga con la colaboración de la patronal hotelera y de su presidente, José Luque".

De acuerdo con los datos aportados, el pasado mes de marzo reflejó un incremento del 19,2% en la llegada de viajeros residentes en España a Málaga respecto a 2025. Esta subida es del 24,7% en el caso de las pernoctaciones de turistas nacionales.

Para el subdelegado, estos números "vienen a confirmar la buena marcha de todo el primer trimestre con un incremento del 5,4% de viajeros nacionales y un 13,8% de crecimiento en las pernoctaciones nacionales".

"No hay nada mejor que los datos oficiales para desmentir a quienes como el presidente del PP, Moreno Bonilla, y sus colaboradores necesarios están en el bulo permanente. Les exijo que pidan perdón a la ciudadanía y se retracten de sus mentiras", ha apostillado.