Aviso amarillo por lluvias en Málaga este viernes: hasta 15 litros y tormentas

Mapa de la Aemet con el aviso amarillo para este viernes en la provincia de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La Aemet activa el aviso amarillo por lluvias en las comarcas de Antequera y la Axarquía este viernes. Se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, con posibilidad de tormentas. La alerta estará vigente entre las 10:00 y la medianoche en ambas zonas de la provincia de Málaga.

Tras una semana marcada por el buen tiempo, regresan las lluvias a la provincia de Málaga.

Y lo hacen con fuerza. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, en la que ha activado para este viernes el aviso amarillo por precipitaciones en las comarcas de Antequera y la Axarquía.

De acuerdo con la información del organismo estatal, en ambos espacios se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales.

La alerta amarilla estará vigente en las dos comarcas malagueñas entre las 10.00 horas de este viernes y la medianoche.