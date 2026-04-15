El partido de Alvise Pérez irrumpe en Málaga: así queda el tablero para las elecciones andaluzas del 17 de mayo

Alvise Pérez, candidato de Se Acabó La Fiesta, en una imagen de archivo.

Las claves

Las claves Generado con IA Diecisiete partidos concurrirán por Málaga a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, según el listado provisional publicado en el BOJA. Destaca la irrupción de 'Se Acabó la Fiesta', el partido de Alvise Pérez, con el policía Ernesto Mira Sánchez como cabeza de lista en Málaga. El PP mantiene a Juan Manuel Moreno Bonilla como número uno, mientras Alternativa Malagueña presenta una lista con mayoría de independientes. Las listas muestran casi paridad de género y algunos candidatos incluyen apodos para facilitar su identificación en la papeleta.

Los malagueños ya saben oficialmente cuántos partidos políticos concurrirán a las próximas elecciones al Parlamento andaluz del 17 de mayo.

La alternativa de siglas por las que podrán optar los votantes de la provincia incluye 17 referencias (listado provisional publicado en el BOJA). Hay que recordar que en la cita de 2022 se plantearon 18 listas, si bien fueron ratificadas 14.

Entre las nuevas incorporaciones al mapa electoral destaca la de Se Acabó la Fiesta, formación dirigida a nivel nacional por Alvise Pérez, que se presenta en todas las provincias andaluzas. A estas hay que sumar Alternativa Malagueña y Conecta Andalucía.

El análisis de las candidaturas permite concluir la existencia de una casi total paridad, con 179 hombres por 174 mujeres entre los 353 nombres aspirantes.

Entre los datos más destacados de las listas presentadas figuran:

Continuidad en el PP : El actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, vuelve a encabezar la lista por Málaga, seguido de la consejera de Economía, Carolina España Reina .

: El actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, vuelve a encabezar la lista por Málaga, seguido de la consejera de Economía, Carolina España Reina . Irrupción de SALF : La formación Se Acabó la Fiesta, liderada a nivel nacional por Alvise Pérez, debuta en estas andaluzas con Ernesto Mira Sánchez como número uno por Málaga. Se trata de un policía nacional en activo con un expediente de más de 480 detenciones y 50 grupos criminales desarticulados. Mira es técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y está formado en ciberinteligencia por la Escuela Nacional de Policía (Ávila).

Auge de los independientes : La candidatura de Alternativa Malagueña (29) presenta una composición singular: 19 de sus 21 integrantes figuran como independientes, incluyendo a la totalidad de sus 17 candidatos titulares.

Apodos en las listas: Para facilitar la identificación del votante, algunos candidatos han incluido sus alias oficiales. Por ejemplo, en Adelante Andalucía aparece José Peral Jiménez (SCOTTA) y en Por Andalucía figura Aurora María Palma Palma (AROA).

Listado de Partidos y Cabezas de Lista

Estos son los nombres que lideran las listas en la provincia: