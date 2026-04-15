GPS en carritos y sensores en contenedores: así será la revolución de la limpieza en Alhaurín de la Torre

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre licita un nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos por casi 12 millones de euros y una duración de hasta cinco años. El servicio exigirá tecnología de control en tiempo real, con GPS y sensores RFID en camiones, contenedores y carritos de limpieza manual para mejorar la eficiencia y la supervisión. Se priorizará el uso de vehículos eléctricos o híbridos y agua regenerada, además de calcular la huella de carbono anual para avanzar en sostenibilidad ambiental. El contrato incluye atención 24/7, servicios especiales en eventos y colegios, y canales directos para que los vecinos reporten incidencias, prohibiendo el uso de call-centers automáticos.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre acaba de poner en marcha la licitación de uno de sus contratos más estratégicos: el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos domésticos.

Con una duración prevista de cuatro años (más uno de prórroga) y un presupuesto de partida cercano a los 12 millones de euros (IVA incluido), el nuevo pliego de condiciones técnicas no solo busca mantener el municipio en óptimas condiciones, sino elevar los estándares de calidad de vida y sostenibilidad ambiental.

Las empresas interesadas en optar a este concurso tienen de plazo hasta el 14 de mayo para presentar sus ofertas.

Una de las novedades más destacadas es la obligación del adjudicatario de implantar una plataforma tecnológica integral. Esta especie de "cerebro digital" permitirá al Ayuntamiento supervisar en tiempo real, mediante sistemas GPS y tecnología RFID, la ubicación de los camiones, el estado de los contenedores y el cumplimiento de las rutas de barrido.

Incluso los carritos de limpieza manual estarán monitorizados, asegurando que cada rincón del ámbito territorial —que incluye zonas residenciales, comerciales e industriales— reciba el tratamiento adecuado.

El contrato exige que toda la maquinaria y vehículos sean de nueva adquisición. Para minimizar el impacto ambiental y las molestias sonoras a los vecinos, el pliego prioriza la propulsión eléctrica o híbrida siempre que sea técnicamente posible.

Aquellos vehículos que utilicen combustibles fósiles deberán cumplir estrictamente con la normativa EURO VI. Además, el servicio tendrá el deber de calcular y registrar anualmente su huella de carbono ante el Ministerio de Transición Ecológica.

En la misma línea de ahorro de recursos, se priorizará el uso de agua regenerada para el baldeo y fregado de calles, evitando el desperdicio de agua potable.

Atención al vecino

El pliego detalla una amplia gama de servicios especializados que van más allá del barrido cotidiano:

Eventos y Fiestas : Refuerzos específicos antes y después de ferias y actos públicos.

: Refuerzos específicos antes y después de ferias y actos públicos. Limpieza de choque : Eliminación de manchas de aceite, ceras, chicles y grafitis.

Centros Educativos : Baldeo periódico de los patios de los colegios públicos del municipio.

Atención 24/7: El contrato incluye un servicio de intervención inmediata para emergencias (lluvias, vendavales o accidentes) disponible los 365 días del año.

La participación ciudadana será clave. La empresa ganadora deberá ofrecer una APP y una web del servicio para que los vecinos puedan reportar incidencias de forma directa. El pliego prohíbe explícitamente el uso de call-centers automáticos, exigiendo que las llamadas sean atendidas por personal cualificado que conozca la realidad del municipio.

El Ayuntamiento ha justificado la no división del contrato en lotes para garantizar una gestión integral. Según el informe municipal, esta unificación permite aprovechar economías de escala, evitar duplicidades de puestos de trabajo y garantizar que no existan "zonas grises" sin servicio, asegurando una coordinación perfecta entre la recogida de basura y la limpieza de las calles.