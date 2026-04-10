Tensión en el desahucio de la vecina malagueña ‘Tita Mari’: hay dos personas detenidas por desobediencia

Las claves nuevo Generado con IA La vecina malagueña 'Tita Mari' ha sido desalojada este viernes de su vivienda en el barrio de Capuchinos tras un tercer intento de desahucio. El desahucio ha generado momentos de tensión entre la Policía Nacional y los colectivos y vecinos que apoyaban a 'Tita Mari'. Dos personas han sido detenidas por desobediencia y atentado a agente de la autoridad durante el operativo policial. Colectivos presentes han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía durante el desahucio.

La vecina malagueña conocida como 'Tita Mari' en el barrio de Capuchinos se ha enfrentado este viernes a un desahucio. La tensión ha ido aumentando con el paso de los minutos hasta el punto que la Policía Nacional ha detenido a dos personas por desobediencia y atentado a un agente. Al mismo tiempo colectivos denuncian "un uso desproporcionado de la fuerza".

Desde primera hora de la mañana, colectivos y vecinos de la zona estaban apoyándola y siguiendo la convocatoria acordada a las 8.30 horas para evitar el desahucio de 'Tita Mari'.

Esta vecina, de unos 60 años y con un hijo con necesidades especiales, ha hecho frente hoy a su tercer intento de desahucio, según fuentes consultadas por este periódico.

Alrededor de las 9.30 horas la situación ha empezado a complicarse. Según han informado desde Un techo por derecho, la presencia policial ha aumentado, provocando momentos de tensión que, según sostienen, han derivado en “cargas contra vecinas y activistas que intentan frenar el desahucio”.

La situación ha llegado hasta tal punto que la Policía Nacional ha detenido a dos personas por delitos de desobediencia y atentado a agente de la autoridad, durante el dispositivo policial de protección para el desahucio decretado por la autoridad judicial, según fuentes policiales.

Alrededor de las 10.30 horas ha comenzado el desahucio que ha culminado con la salida del piso de ‘Tita Mari’ a las 11.00 horas. Entre lágrimas ha pedido ayuda porque solo quiere una casa y en estos momentos no sabe dónde ir.