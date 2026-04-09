Golpe de la Guardia Civil a la estructura en la Costa del Sol de la organización criminal escocesa 'Clan de los Lyons'

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil ha desarticulado en Málaga la estructura española del Clan de los Lyons, una organización criminal escocesa dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales. La operación Armorum ha resultado en la detención de 14 personas en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y España, incluyendo al líder Steve Lyons y su esposa. Se realizaron 18 registros en la Costa del Sol y Barcelona, interviniendo dinero en efectivo, documentación, relojes de lujo y criptomonedas. El Clan de los Lyons, activo desde los años 90, evolucionó hasta convertirse en un grupo criminal internacional con conexiones en Europa, Oriente Medio y Asia.

La Guardia Civil ha desarticulado la estructura asentada en España, concretamente en Málaga, del conocido Clan de los Lyons, una de las organizaciones criminales más violentas surgidas en Escocia en las últimas décadas dedicada a todo tipo de delitos violentos, sobre todo al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Según informa este jueves la Dirección General de la Guardia Civil, la operación denominada Armorum se ha saldado con la detención de 14 personas en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y España, donde fueron arrestadas siete personas en Málaga, la mayoría de nacionalidad británica, aunque también figuran algunos españoles.

Entre los 14 arrestados figura Steve Lyons, de 45 años, el líder de este grupo criminal, detenido este miércoles en Países Bajos tras ser trasladado desde Indonesia, en virtud de una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades españolas. Su mujer, Amanda Lyons, fue detenida también.

Además, en las actuaciones desarrolladas en nuestro país la semana pasada se practicaron 18 registros, todos en la Costa del Sol excepto uno en Barcelona, en los que se intervinieron dispositivos electrónicos, grandes cantidades de dinero en efectivo, documentación societaria, relojes de alta gama y criptomonedas.

La investigación, desarrollada durante más de tres años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se ha llevado a cabo en estrecha colaboración con Police Scotland, y coordinado por EUROJUST.

Tres décadas de actividad delictiva

El Clan de los Lyons surgió en los barrios de Glasgow (Escocia) en la década de los noventa y evolucionó desde una red familiar de delincuencia local hasta convertirse en un entramado criminal transnacional con ramificaciones en Europa, Oriente Medio y Asia.

Paralelamente, la organización desarrolló una compleja red de blanqueo de capitales basada en sociedades pantalla y movimientos financieros internacionales, gestionando millones de euros procedentes del narcotráfico.

Su capacidad para operar simultáneamente en varios países —incluyendo España, Emiratos Árabes Unidos o Turquía— y para tejer alianzas con otras grandes redes criminales, consolidó al clan como uno de los actores más relevantes del crimen organizado europeo contemporáneo.

En 2006, tras un enfrentamiento en Glasgow en el que falleció un familiar, el actual líder del clan se trasladó a España, donde permaneció durante un tiempo con un perfil delictivo bajo.

Posteriormente se trasladó a Dubái, lugar en el que fijó su residencia y desde donde continuó dirigiendo operaciones y tejiendo alianzas con otras organizaciones criminales de alcance internacional como el conocido 'Clan de los Kinahan'.

La presencia de estos clanes en España ya había sido objeto de investigaciones previas, como es el caso de la llevada a cabo por el Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO en 2021, que culminó con la detención de G.H., conocido como El Monje líder del grupo criminal británico el Clan de los Hutch.

El hermano del líder fue asesinado en Fuengirola en 2025

La violencia entre este tipo de organizaciones tuvo uno de sus episodios más recientes en mayo del año pasado, cuando el hermano del líder del Clan de los Lyons y un socio fueron asesinados a tiros en un bar de playa de Fuengirola (Málaga) en un ajuste de cuentas.

La Guardia Civil resalta que en estas tres décadas, esta organización criminal ha evolucionado hasta convertirse en una estructura altamente sofisticada, caracterizada por la violencia de sus acciones y su expansión internacional. El control de la organización se ha mantenido dentro del núcleo familiar, con un continuo relevo generacional.

El origen de su notoriedad se debió a una confrontación con otra organización rival en el norte de Escocia en el año 2001. Desde entonces, la violencia entre bandas se extendió alcanzando distintos puntos de Europa, donde ambas organizaciones criminales establecieron enclaves estratégicos.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga, con la intervención del Ministerio Fiscal, y desarrollada por el Equipo contra el Crimen Organizado de la UCO con sede en Málaga.

En la fase operativa han participado, además de la Guardia Civil y Police Scotland, Europol, la Policía Antinarcóticos de Turquía, la Policía de Dubái, la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos. EFE