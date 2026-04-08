Ryanair operará 91 rutas en Málaga este verano: aumenta sus conexiones con 4 destinos europeos nuevos

Las claves nuevo Generado con IA Ryanair operará 91 rutas desde Málaga en verano de 2026, incluyendo 4 nuevos destinos europeos: Katowice, Košice, Bratislava y Pardubice. La compañía aumentará la frecuencia de vuelos a destinos populares como Bolonia, Roma, Copenhague, Liverpool y Tánger, alcanzando 589 vuelos semanales. Ryanair incrementa su capacidad en Málaga un 8% y suma dos aviones más, llegando a un total de 20 B-737 basados en el aeropuerto. La aerolínea critica el aumento de tasas propuesto por Aena y pide reducirlas para proteger la competitividad, el turismo y el empleo en España.

La aerolínea Ryanair operará 91 rutas este verano 2026 en Málaga. Entre estas se encuentran 4 conexiones nuevas a Katowice (Polonia), Košice (Eslovaquia), Bratislava (Eslovaquia) y Pardubice (República Checa).

Las nuevas rutas a Pardubice y Bratislava comenzaron en invierno de 2025 y operarán por primera vez en temporada de verano este año. Las frecuencias semanales serán 2 a Katowice, Košice y Pardubice y 4 a Bratislava.

Así, según han dado a conocer este miércoles, la programación de Ryanair en Málaga también se ampliará con mayor capacidad en destinos populares ya existentes como Bolonia, Roma, Copenhague, Liverpool y Tánger.

Además, añadirán más de 50 frecuencias adicionales y alcanzarán un total de 589 vuelos a la semana este verano.

Las nuevas rutas y frecuencias supondrán un aumento de la capacidad de Ryanair en Málaga del 8%, ofreciendo más opciones a los ciudadanos y visitantes con las tarifas más bajas de Europa.

La base de la compañía en la Costa del Sol también aumentará con dos aviones adicionales este verano, alcanzando un total de 20 B-737 basados en el Aeropuerto de Málaga.

Esta flota representa una inversión de 2.000 millones de dólares, genera más de 7.300 empleos locales y supone un importante refuerzo en la conectividad de Málaga, contribuyendo así a su posicionamiento como un destino turístico líder.

La programación completa de Ryanair para el verano 2026 ya está disponible para reservar en Ryanair.com y en la app de Ryanair, con vuelos desde y hacia Málaga a partir de tan solo 24,99€ para viajar hasta octubre, reservando antes del miércoles 15 de abril de 2026.

Mientras Ryanair sigue creciendo en el aeropuerto de Málaga, el sector turístico español se encuentra en una "encrucijada" ante la propuesta de Aena de aumentar las tasas un 21% en cinco años.

"El país necesita instalaciones de costes bajos y precios competitivos para atraer la inversión y el crecimiento de las aerolíneas. Sin embargo, Aena solo ofrece instalaciones de lujos innecesarios y tasas excesivas que socavan la competitividad del país", según indican en un comunicado.

Además, inciden en que "Ryanair rechaza estas políticas enormemente perjudiciales, que solo benefician al monopolio de Aena, y pide a la CNMC y al Ministerio de Transportes que reduzcan las tasas aeroportuarias y protejan la conectividad, el turismo y el empleo en España".