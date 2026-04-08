Casabermeja llora la muerte de un joven de 23 años en un accidente en la A-357

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 23 años de Casabermeja ha fallecido en un accidente de tráfico en la A-357, en el término municipal de Pizarra. El Ayuntamiento de Casabermeja ha decretado luto oficial hasta la medianoche del 10 de abril y ha expresado su pésame a familiares y allegados. El accidente ocurrió alrededor de las 11:15 horas e implicó a un camión de áridos y una furgoneta, movilizando a Guardia Civil, Policía Local, sanitarios y bomberos. La localidad muestra su unidad y apoyo a la familia del joven en estos momentos de dolor.

Casabermeja llora la muerte de uno de sus vecinos. El Ayuntamiento de la localidad malagueña ha decretado luto oficial tras el fallecimiento este martes en accidente de tráfico de un joven de 23 años.

De acuerdo con el anuncio emitido desde el Consistorio en sus redes sociales, el pésame está vigente desde ayer martes hasta las 00:00 horas del 10 de abril.

"La Corporación Municipal, lamenta profundamente el trágico fallecimiento de un joven vecino de Casabermeja en un accidente de tráfico ocurrido en las últimas horas", dice el comunicado.

En el mismo, la institución expresa el "enorme dolor" que siente la localidad, motivo por el que "traslada su más sentido pésame y todo su cariño a familiares, amistades y personas cercanas, acompañándoles en este difícil trance".

"Casabermeja se une en el respeto, el recuerdo y el apoyo a la familia", apostilla.

El joven perdió la vida en un siniestro ocurrido ayer martes en el punto kilométrico 41 de la A-357 en el término municipal de Pizarra. En el siniestro se vieron implicados un camión de áridos y una furgoneta.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11.15 horas. A esa hora, el teléfono 112 recibió varias llamadas alertando de un accidente en el que había personas atrapadas. Desde el organismo autonómico se dio aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local, a los servicios sanitarios del 061, a bomberos y al servicio de conservación de carreteras.