Muere Christine Ruiz-Picasso, nuera del artista y artífice del Museo de Málaga
Viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsora del Museo Picasso de Málaga.
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Las claves
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Christine Ruiz-Picasso, nuera de Pablo Picasso y artífice del Museo Picasso de Málaga, ha fallecido a los 97 años en su casa de la Provenza, Francia.
Fue presidenta de honor del Museo Picasso de Málaga, impulsando su creación junto a su hijo Bernard y logrando que el museo reciba 800.000 visitantes anualmente.
En 2003 recibió la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio y el auditorio del museo lleva su nombre en reconocimiento a su vínculo y generosidad.
Era viuda de Paul Ruiz-Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Khokhlova, e impulsó el Museo Picasso de Málaga, que se abrió en octubre de 2003, y recibe ya 800.000 visitantes al año.
Christine Ruiz-Picasso era presidenta de honor del Museo, junto con quien ostenta la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Por su generosidad recibió en 2003 la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, y el Auditorio del Museo fue bautizado con su nombre para perpetuar su estrecho vínculo con el Museo. Las exequias fúnebres de Christine Ruiz-Picasso, fallecida este lunes a las 18:00 horas, se anunciarán próximamente, han añadido las fuentes.